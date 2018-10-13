Уполномоченная по правам ребенка отреагировала на исчезновение 16-летней Регины Ангаровой

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-13T15:20:08+03:00

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10 октября стало известно, что в Нижегородской области снова пропал подросток. 16-летняя Регина Ангарова ушла к подруге второго сентября днем и не вернулась.

Оказалось, в последний раз девочку видели около одного из магазинов в Урене. Там она села в машину и уехала в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что Регину увез 14-летний молодой человек цыганской внешности. Они собрались пожениться.

На эту ситуацию отреагировала уполномоченная по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

- Отмечу, что с начала октября это уже третий случай исчезновения подростка на территории региона. Сейчас вместе с органами внутренних дел розыском девочки и изучением обстоятельств произошедшего занимаются органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе и сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка, - заявила она.

По словам Ушаковой, некоторые подростки в возрасте от 12 до 16 лет довольно часто уходят из дома. Причины могут быть абсолютно разные: неблагоприятная обстановка дома или в школе, а также склонность самого подростка к побегам.

- Эти ребята хорошо известны и в КДН, и в полиции. Системная работа с ними ведется, однако иногда не удается избежать ЧП. На поиски пропавших стягиваются все силы, свое время и силы тратят и силовики, и волонтеры. Как правило, в течение нескольких суток этих ребят находят, - добавила уполномоченная по правам ребенка.

Ушакова также обратила внимание, что ответственность за недопущение угрозы здоровью и жизни детей лежит на родителях и опекунах.

0 Именно им необходимо постоянно быть начеку и, отложив все другие дела и заботы, больше времени уделять своим детям. При этом эксперты зачастую подчеркивают: чем больше информации есть об образе жизни, привычках и увлечениях детей у родителей, тем бывает быстрее и проще найти пропавшего ребенка в случае его ухода из дома, - подытожила она.