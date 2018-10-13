«Самые главные слова дня: это Артем. Ура!»: Пропавший в Нижнем Новгороде 13-летний Артем Кабанов найден живым

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-13T11:37:43+03:00

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10 октября по соцсетям разлетелась новость: снова пропал ребенок. На этот раз волонтеры сообщили об исчезновении 13-летнего Артема Кабанова. Мальчик ушел из дома вечером 7 октября, после этого его не видели несколько дней.

Информация о том, что Артем нашелся, появилась 12 октября. Как сообщает поисково-спасательная группа «Рысь», к ним от сотрудников полиции поступила вводная информация, что ребенок может быть в торговом центре. Группа добровольцев на осмотр здания была собрана мгновенно.

- Городской поиск, я считаю, самый сложный: много посторонних факторов, больше возможностей разминуться. Искать человека в городе - искать иголку в стоге сена, - рассказала одна из координатором ПСГ «Рысь» Надежда.

Ближе к вечеру 11 октября прозвенел звонок, изменивший все.

- В 19:50 поступает звонок: очень похожий ребенок замечен в ТЦ «Жар Птица», но одежда другая. Запрашиваю фото, отправляю следователю. Пять минут и в трубке самые главные слова этого дня : ЭТО АРТЕМ. Ура! Родители уже в пути, - поделилась подробностями Надежда.

Она искренне поблагодарила всех, кто помогал в поисках Артема.

Напомним, продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая ушла кататься на велосипеде и пропала в Кстовском районе в СНТ «Борок», а также 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла в Богородске – девочка пошла выбрасывать мусор. Поиски двух девочек до сих пор не дали результата. Не были найдены ни сами дети, ни какие-либо вещи, которые принадлежат им.