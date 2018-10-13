«Космически красивое небо»: невероятный закат наблюдали нижегородцы 12 октября

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-13T10:19:42+03:00

Палитру из красных и желтых цветов было видно во всех уголках Нижнего Новгорода

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Вчера, 12 октября, нижегородцы наблюдали безумно красивый закат. На небе переливались буквально все оттенки красного и желтого цветов. Социальные сети превратились в настоящую галерею из фотографий. Не запечатлеть такой закат было сложно. Его было видно из каждого уголка Нижнего Новгорода.

«Комсомолка» представляет подборку лучших снимков, сделанных прохожими.

Фото: Денис ПроскуряковФото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы остались в восторге от цветовой палитре на небеФото: СОЦСЕТИ

Публикации были подписаны самым разным способом: кто-то восхищался увиденным, а кто-то подписывал свой район. Например, Алексей Любезнов выложил фото из Сормова, а Диана Алеева - с Нижне-Волжской набережной. Небо действительно было красивым везде.

Фото: Алексей Любезнов

Диана АлееваФото: СОЦСЕТИ

Фото: Маша МихайловаФото: СОЦСЕТИ

К сожалению, не все смогли насладиться такой красотой.

- Вот так и пролетает жизнь, полная чудес, когда ты на работе с утра до ночи, - с грустью написала Ксения Рябинкина.

Фото: Юлия ЮроваФото: СОЦСЕТИ

Фото: Ольга АндрееваФото: СОЦСЕТИ

Фото: Екатерина ЦыгановаФото: СОЦСЕТИ

Это же не последний красивый закат в нашем городе. Нижний Новгород не зря называют "столицей закатов". Вчера это название снова себя оправдало.