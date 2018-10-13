«Космически красивое небо»: невероятный закат наблюдали нижегородцы 12 октября
Вчера, 12 октября, нижегородцы наблюдали безумно красивый закат. На небе переливались буквально все оттенки красного и желтого цветов. Социальные сети превратились в настоящую галерею из фотографий. Не запечатлеть такой закат было сложно. Его было видно из каждого уголка Нижнего Новгорода.
«Комсомолка» представляет подборку лучших снимков, сделанных прохожими.
Фото: Денис ПроскуряковФото: СОЦСЕТИ
Нижегородцы остались в восторге от цветовой палитре на небеФото: СОЦСЕТИ
Публикации были подписаны самым разным способом: кто-то восхищался увиденным, а кто-то подписывал свой район. Например, Алексей Любезнов выложил фото из Сормова, а Диана Алеева - с Нижне-Волжской набережной. Небо действительно было красивым везде.
Фото: Алексей Любезнов
Диана АлееваФото: СОЦСЕТИ
Фото: Маша МихайловаФото: СОЦСЕТИ
К сожалению, не все смогли насладиться такой красотой.
- Вот так и пролетает жизнь, полная чудес, когда ты на работе с утра до ночи, - с грустью написала Ксения Рябинкина.
Фото: Юлия ЮроваФото: СОЦСЕТИ
Фото: Ольга АндрееваФото: СОЦСЕТИ
Фото: Екатерина ЦыгановаФото: СОЦСЕТИ
Это же не последний красивый закат в нашем городе. Нижний Новгород не зря называют "столицей закатов". Вчера это название снова себя оправдало.