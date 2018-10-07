В Нижнем Новгороде разыскивают 57-летнего Сергея Гусева

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-07T14:06:41+03:00

57-летний мужчина вышел из дома в 13:00 4 октября и не вернулся Фото: СОЦСЕТИ

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4 октября 57-летний Сергей Гусев около 13:00 вышел из дома на улице Максима Горького и не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Волонтер".

Мужчина высокого роста — 170 см, темноволосый, худощавого телосложения и с карими глазами. Был одет в светло-коричневую куртку и синие джинсы, синюю водолазку и черно-белые кроссовки.

Из особых примет близкие выделяют усы. При себе Сергей имел черную сумку, телефон и ключи. Также сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры собирают добровольцев на поиски у дома 250 на улице Горького. Желающим помочь — звонить организатору Галине на номер 8 930 80035 33.

Волонтеры напоминают, что форма одежды должна быть по погоде и с собой лучше взять перекус, дождевики, резиновые сапоги и воду. Не лишними окажутся скотч, ножницы, ориентировки и фонари.

Всем, владеющим какой-либо информацией о пропавшем звонить по номерам: 8 (831) 291-51-51 или 102