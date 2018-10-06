Названы сроки проведения конкурса малых городов и исторических поселений

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-06T20:03:41+03:00

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Полностью преобразить свои малые города теперь россияне смогут благодаря конкурсу малых городов и исторических поселений. О нем было объявлено на всероссийской конференции «Ревитализация малых городов через вовлечение местного населения в культурные практики», которая с 5 по 7 октября проходит в Выксе Нижегородской области.

- По итогам первого года, когда мы проводили конкурс, можно сказать, что он стал одним из лучших инструментов обучения регионов новому подходу к работе со средой, - считает директор департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ России Оксана Демченко. - Работы на конкурс принимались по строгому стандарту – они должны были учитывать историю и культурное наследие города, продумывать экономику проекта, учитывать мнение жителей, быть профессионально проработанными и вписанными в окружающую среду.

Уже известно, что этот конкурс будет проходить ежегодно до 2024 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Принять решение об участии и начать сбор предложений от жителей муниципалитеты должны до 1 декабря 2018 года.

- Правительством России утвержден национальной проект «Жильё и городская среда», в рамках которого будет осуществляться финансирование конкурса в следующие 6 лет. Общий объём составит 30 миллиардов рублей, - говорится в сообщении пресс-служба правительства Нижегородской области. - Малые города и исторические поселения до 1 декабря 2018 года должны будут принять решение об участии в конкурсе в 2019 году и до 1 апреля 2019 года подать заявки в федеральную комиссию. Победители будут объявлены к 1 июня 2019 года.

Для того, чтобы сделать равными шансы на победу в конкурсе, от каждого региона России в одной номинации будет приниматься не больше пяти заявок. При этом в идеале они должны быть синхронизированы с другими проектами. Например, если рядом с заявленной на конкурс площадью будут по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы улицы и сделаны более безопасными пешеходные переходы, это увеличит шансы проекта на победу.

-Малые города получили еще один шанс: подготовиться, учесть опыт конкурентов, научиться публично защищать важные для жителей проекты не только на региональном, но и на федеральном уровне, - считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.