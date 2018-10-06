2018-10-06T15:20:55+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Небо»

На место происшествия выезжали 11 единиц техники МЧС
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Небо».В Нижнем Новгороде эвакуировали ТЦ «Небо».Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде в очередной раз эвакуировали посетителей торгового центра «Небо». Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили очевидцы происшествия.

- Сообщение о сработавшей сигнализации поступило нам в 14:15 6 октября, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – На место происшествия сразу же выехали 11 единиц техники и 44 человека личного состава. Однако все посетители торгового центра были эвакуированы силами персонала еще до приезда наших специалистов. Как оказалось, вызов был ложный.

В настоящее время подробности происшествия выясняются. Причина вызова также пока не сообщается.

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