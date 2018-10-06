СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-06T14:35:04+03:00

Три человека пострадали в страшной аварии под Богородском. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

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Страшная авария произошла этим утром на 430-м километре автодороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия.

- Сегодня ранним утром на повороте на Бурцево в Богородском районе произошла авария, - рассказала нижегородка Ирина Швыркаева. – Все машины раскидало!

Как оказалось, авария произошла примерно в 7:21 6 октября. Ее участниками стали сразу три автомобиля.

На трассе Нижний Новгород – Касимов столкнулись сразу три автомобиля.Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Автомобиль УАЗ-Патриот столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», двигающимся в том же направлении, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – После столкновения автомобиль УАЗ Патриот вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Ауди А6. В результате, водитель и пассажир Ауди, а также пассажир УАЗ Патриот получили ранения и были доставлены в больницы Нижнего Новгорода.

В настоящее время подробности и причины аварии выясняются.