2018-10-06T14:35:04+03:00
Общество

Три человека пострадали в страшной аварии под Богородском

На трассе Нижний Новгород – Касимов столкнулись сразу три автомобиля [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНАИрина ШВЫРКАЕВА
Поделиться:
Три человека пострадали в страшной аварии под Богородском.Три человека пострадали в страшной аварии под Богородском.Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла этим утром на 430-м километре автодороги Нижний НовгородКасимов в Богородском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия.

- Сегодня ранним утром на повороте на Бурцево в Богородском районе произошла авария, - рассказала нижегородка Ирина Швыркаева. – Все машины раскидало!

Как оказалось, авария произошла примерно в 7:21 6 октября. Ее участниками стали сразу три автомобиля.

На трассе Нижний Новгород – Касимов столкнулись сразу три автомобиля. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На трассе Нижний Новгород – Касимов столкнулись сразу три автомобиля.Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Автомобиль УАЗ-Патриот столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», двигающимся в том же направлении, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – После столкновения автомобиль УАЗ Патриот вылетел на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Ауди А6. В результате, водитель и пассажир Ауди, а также пассажир УАЗ Патриот получили ранения и были доставлены в больницы Нижнего Новгорода.

В настоящее время подробности и причины аварии выясняются.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новогодний шар своими руками
Новогодние шары на елку - блестящие, матовые, расписные – их столько на новогодних развалах, что глаза разбегаются! Какие взять? А, может, лучше сделать новогодний шар своими руками?! Такого украшения, больше точно ни у кого не будет!
Новости 24
«Комсомольская свадьба» пройдет в Нижнем Новгороде
65 человек задержали полицейские в ходе оперативно-розыскной операции «Розыск»
Владимир Панов заявил об уклонении частных перевозчиков от уплаты налогов
Сотрудникам АПЗ будут давать компенсацию за значок ГТО
Школы в Нижнем Новгороде будут ремонтировать по договору концессии
Администрация Нижнего Новгорода готова переехать за пределы кремля
В Нижегородской области разыскивается 35-летний Виктор Левакин
В нижегородских жилых кварталах появятся современные пункты приема вторсырья
Нижегородцы стали реже разводиться
Телекомпании «Волга» исполняется 26 лет
Здание кинотеатра «Электрон» выставили на продажу за 125 миллионов рублей
9 октября в Нижнем Новгороде пройдет «горячая линия» по вопросам работы ливневок
В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на лучшую кормушку для птиц
В Нижнем Новгороде пройдет второй этап Кубка России по мини-футболу
Кстовская УК обвиняется в хищении более двух миллионов рублей за электроэнергию
БК «НН» разгромил чешский «Пардубице» и вышел в Лигу чемпионов
Житель Дзержинска отправится в тюрьму на 12 лет за убийство сожительницы
Создание причальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде намечено на 2019 год