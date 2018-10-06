Нижегородский финалист «Учителя года России – 2018» получил 100 тысяч рублей
Сегодняшний праздник День учителя стал особенно торжественным для нижегородского учителя физкультуры Сергея Лебедева – на торжественной церемонии в Кремлевском дворце в Москве ему вручили специальный приз за социальную активность и сертификат на 100 тысяч рублей.
- Поздравляю Сергея Лебедева с победой, ведь Нижегородская область прошла в итоговый этап впервые за последние 10 лет, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Важно и то, что Сергей представляет столь важный предмет.
К слову, сейчас Сергей Лебедев работает учителем физической культуры школы №156 имени Б.И. Рябцева Нижнего Новгорода.
- Физкультура сегодня не только дает школьникам возможность попробовать себя в разных видах спорта, но и закладывает основы здорового образа жизни. Творческий подход в этом деле просто необходим, - добавил Глеб Никитин.
КСТАТИ
Итоги первого очного тура «Учитель-профи», в ходе которого 85 финалистов принимали участие в испытаниях «Методический семинар» и «Урок», подвели в Санкт-Петербургском Дворце творчества юных 29 сентября. Жюри определило 15 лауреатов конкурса, набравших максимальное количество баллов в заочном и первом очном турах.