Нижегородский финалист «Учителя года России – 2018» получил 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-06T10:15:04+03:00

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Сегодняшний праздник День учителя стал особенно торжественным для нижегородского учителя физкультуры Сергея Лебедева – на торжественной церемонии в Кремлевском дворце в Москве ему вручили специальный приз за социальную активность и сертификат на 100 тысяч рублей.

- Поздравляю Сергея Лебедева с победой, ведь Нижегородская область прошла в итоговый этап впервые за последние 10 лет, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Важно и то, что Сергей представляет столь важный предмет.

К слову, сейчас Сергей Лебедев работает учителем физической культуры школы №156 имени Б.И. Рябцева Нижнего Новгорода.

- Физкультура сегодня не только дает школьникам возможность попробовать себя в разных видах спорта, но и закладывает основы здорового образа жизни. Творческий подход в этом деле просто необходим, - добавил Глеб Никитин.

КСТАТИ

Итоги первого очного тура «Учитель-профи», в ходе которого 85 финалистов принимали участие в испытаниях «Методический семинар» и «Урок», подвели в Санкт-Петербургском Дворце творчества юных 29 сентября. Жюри определило 15 лауреатов конкурса, набравших максимальное количество баллов в заочном и первом очном турах.