2018-10-05T18:52:06+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Екатерина Чудакова: «Бюст-мост» и «Мисс Нижний Новгород» в этом году связало искусство»

Организатор акции «Бюст-мост» и конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» рассказала о важности ранней диагностики рака молочной железы и о том, чем будут удивлять в этом году нижегородские красавицы
Руслан СТАНЧЕВ
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Организатор акции «Бюст-мост» и конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» Екатерина ЧудаковаОрганизатор акции «Бюст-мост» и конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» Екатерина ЧудаковаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Екатерина Чудакова: «Бюст-мост» и «Мисс Нижний Новгород» в этом году связало искусство»

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