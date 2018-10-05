Екатерина Чудакова: «Бюст-мост» и «Мисс Нижний Новгород» в этом году связало искусство»
Организатор акции «Бюст-мост» и конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» рассказала о важности ранней диагностики рака молочной железы и о том, чем будут удивлять в этом году нижегородские красавицы
Организатор акции «Бюст-мост» и конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» Екатерина ЧудаковаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Екатерина Чудакова: «Бюст-мост» и «Мисс Нижний Новгород» в этом году связало искусство»
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