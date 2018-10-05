5 Окт. 10:00 2018-10-05T18:52:06+03:00

Екатерина Чудакова: «Бюст-мост» и «Мисс Нижний Новгород» в этом году связало искусство»

Организатор акции «Бюст-мост» и конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» рассказала о важности ранней диагностики рака молочной железы и о том, чем будут удивлять в этом году нижегородские красавицы