5 Окт. 10:00 2018-10-05T19:19:57+03:00

Обсуждаем события Нижнего Новгорода и региона в программе «Картина недели». На фото: вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин (фото: СОЦСЕТИ).

Обсуждаем события Нижнего Новгорода и региона в программе «Картина недели» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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Глеб Никитин переназначил 16 членов кабмина на посты министров правительства Нижегородской области. Девяти автобусных маршрутов лишатся нижегородцы с 1 января 2019 года. Власти Нижнего Новгорода отказались от идеи установки гранитных стел в сквере имени 1905 года. Самые громкие новости и события семидневки в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM обсудили ведущий Алексей Казаковцев и главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/671945" frameborder="0"></iframe> «Команда губернатора» укомплектована, девять маршрутов отменят, сквер 1905 года не станут закатывать в гранит.Картина недели – Нижний НовгородАндрей ВОВК, Алексей КАЗАКОВЦЕВ