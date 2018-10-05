«Команда губернатора» укомплектована, девять маршрутов отменят, сквер 1905 года не станут закатывать в гранит
Глеб Никитин переназначил 16 членов кабмина на посты министров правительства Нижегородской области. Девяти автобусных маршрутов лишатся нижегородцы с 1 января 2019 года. Власти Нижнего Новгорода отказались от идеи установки гранитных стел в сквере имени 1905 года. Самые громкие новости и события семидневки в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM обсудили ведущий Алексей Казаковцев и главный редактор «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Андрей Вовк.
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«Команда губернатора» укомплектована, девять маршрутов отменят, сквер 1905 года не станут закатывать в гранит.Картина недели – Нижний НовгородАндрей ВОВК, Алексей КАЗАКОВЦЕВ
«Команда губернатора» укомплектована, девять маршрутов отменят, сквер 1905 года не станут закатывать в гранит – КАРТИНА НЕДЕЛИ