Ушел из жизни известный нижегородский фотограф Георгий Ахадов

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-08T16:40:08+03:00

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Вчера, 7 октября, умер известный нижегородский фотограф Георгий Ахадов. Об этом в соцсетях сообщили его родные и близкие.

- От Гоши Ахадова можно было все, что угодно ожидать.. Но только не этого. Потеря огромная для города. Умер великий мастер фотографии и человек, который никогда никому не врал и не боялся высказать свое мнение, как бы оно не нравилось, - написала Светлана Ульянова.

Ахадов работал в нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Коллеги тоже выразили свои соболезнования.

- Не будет больше нашего Гоши, которого любил весь театр, знал и любил весь город. Без которого невозможно представить ни одного культурного события в городе – без его фотоаппарата, его внимательно-ироничного взгляда, его непременно «отдельного», честного и нелицеприятного мнения обо всём. Он и человек был «отдельный». Очень талантливый. Именно Художник. Поэтому и очень ранимый, чувствительный, остро на всё реагирующий. Сердце отзывалось бурно на всё и, наверное, изнашивалось, изнашивалось не в меру быстро, - высказался коллектив на официальном сайте драмтеатра.

Они отметили, что Ахадов был настоящим мужчиной, никогда не жаловался на здоровье и искренне переживал за судьбу театра и искусства в целом.

- Конечно, остаются его удивительные, прекрасные и поэтичные художественные фотографии, уникальные репортерские снимки: сотни, тысячи фотографий на различных носителях и в отпечатанном виде, во всевозможных СМИ и в различных изданиях, которые публиковали работы Георгия Ахадова (а это великое множество!); - добавили сотрудники нижегородского театра драмы.

Как написали знакомые Ахадова в Facebook, смерть была скоропостижной. Точная причина гибели нижегородского фотографа пока не сообщается.

О дате и времени панихиды будет сообщено позже.

Георгий Ахадов родился в 1958 году. Он является Членом Союза фотохудожников Россиию, дипломантом многочисленных российских и международных фотографических конкурсов.