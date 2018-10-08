2018-10-08T16:40:08+03:00
Общество

Ушел из жизни известный нижегородский фотограф Георгий Ахадов

Ему было 60 лет
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: сайт нижегородского драмтеатраФото: сайт нижегородского драмтеатра
Изменить размер текста:

Вчера, 7 октября, умер известный нижегородский фотограф Георгий Ахадов. Об этом в соцсетях сообщили его родные и близкие.

- От Гоши Ахадова можно было все, что угодно ожидать.. Но только не этого. Потеря огромная для города. Умер великий мастер фотографии и человек, который никогда никому не врал и не боялся высказать свое мнение, как бы оно не нравилось, - написала Светлана Ульянова.

Ахадов работал в нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького. Коллеги тоже выразили свои соболезнования.

- Не будет больше нашего Гоши, которого любил весь театр, знал и любил весь город. Без которого невозможно представить ни одного культурного события в городе – без его фотоаппарата, его внимательно-ироничного взгляда, его непременно «отдельного», честного и нелицеприятного мнения обо всём. Он и человек был «отдельный». Очень талантливый. Именно Художник. Поэтому и очень ранимый, чувствительный, остро на всё реагирующий. Сердце отзывалось бурно на всё и, наверное, изнашивалось, изнашивалось не в меру быстро, - высказался коллектив на официальном сайте драмтеатра.

Они отметили, что Ахадов был настоящим мужчиной, никогда не жаловался на здоровье и искренне переживал за судьбу театра и искусства в целом.

- Конечно, остаются его удивительные, прекрасные и поэтичные художественные фотографии, уникальные репортерские снимки: сотни, тысячи фотографий на различных носителях и в отпечатанном виде, во всевозможных СМИ и в различных изданиях, которые публиковали работы Георгия Ахадова (а это великое множество!); - добавили сотрудники нижегородского театра драмы.

Как написали знакомые Ахадова в Facebook, смерть была скоропостижной. Точная причина гибели нижегородского фотографа пока не сообщается.

О дате и времени панихиды будет сообщено позже.

Георгий Ахадов родился в 1958 году. Он является Членом Союза фотохудожников Россиию, дипломантом многочисленных российских и международных фотографических конкурсов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Игорь Куринной: «Бураны» могли нести боевое дежурство в космосе со сверхточным оружием на борту»
27 августа не стало легендарного Игоря Ивановича Куринного – генерала-лейтенанта космических войск, в прошлом заместителя Председателя государственной комиссии по пилотируемому космосу
Новости 24
«Сапсаны» между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом будут ходить по новому расписанию
Певица Майя Балашова выступит в Нижнем Новгороде 26 октября
Глеб Никитин: «Ту работу, которую сейчас ведут участники конкурса малых городов и исторических поселений, Выкса начала гораздо раньше»
Нижегородцы посадили 70 га нового леса во время всероссийской акции
В Канавинском районе во время мойки сгорела иномарка: ее владелец попал в больницу
Пьяный житель Лыскова зарезал 29-летнего посетителя кафе
В Нижнем Новгороде бухгалтер ТСЖ предстанет перед судом за хищение 197 тысяч рублей
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Илья Малов найден живым
Нижегородские студенты завоевали первые места в окружной военно-спортивной игре «Заря»
Глеб Никитин назначил министром сельского хозяйства Николая Денисова
Дзержинский ТЦ «Эдем» оштрафован на 150 тысяч рублей на нарушение требований пожарной безопасности
БК «НН» проиграл эстонскому «Калеву» в стартовом матче Единой Лиги ВТБ
12 октября в центре Нижнего Новгорода откроется «Фестивальная ярмарка»
Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика в Нижегородской области
Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 8 октября
12 госучреждений оштрафуют в Нижегородской области за невыполнение государственного задания
19 домов останутся без электроснабжения в Нижнем Новгороде 8 октября
Нижегородские аграрии готовят семена под будущий урожай
7 октября — последний день голосования за финалисток конкурса "Мисс Офис"
В Нижегородской области намолотили 1162,7 тысяч тонн зерна
Злоумышленники, похитившие металлические трубы с предприятия на Федосеенко, ответят за содеянное
«Нижний Новгород» обыграл "Балтику" в Калининграде
Конкурс малых городов и исторических поселений России решили проводить каждый год
В Ленинском районе украли ноутбук и телевизор на сумму в 47 500 рублей
В 18 районах Нижегородской области завершили уборку картофеля