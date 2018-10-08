На мотоциклиста, который оставил парализованной 35-летнюю нижегородку, полтора года не заводят уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-08T15:45:25+03:00

Состояние тяжелое, положение пассивное, сознание оглушено, - сообщили врачи поседевшим родителям и добавили. - Чуда не ждите. После такого не выживают Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С аварии 7 июня 2017 года за обездвиженной женщиной, которая дышит с помощью аппарата и самостоятельно не ест, ухаживают родители-пенсионеры

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Перебежала дорогу не по «зебре»

7 июня 2017 года 34-летняя Елизавета Богаткина, как обычно, спешила на работу. Время близилось к восьми утра, и нужно было поторопиться. У автобусной остановки на Большой Покровской загорелся зеленый светофор, и Елизавета решила перебежать дорогу, но не успевала сделать это по «зебре». О том, что случилось дальше, до сих пор помнят очевидцы.

Женщина была одинока и брала в путешествия своих родителей — семья побывала в Италии, Франции, Греции, ТурцииФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я ничего не успела понять - смотрела в телефон. Увидела только, как отлетела девушка в одну сторону, мотоцикл - в другую, - вспоминает Ольга Шафиулина, находившаяся в момент аварии за рулем своего автомобиля.

С момента аварии жизнь в квартире Богаткиных будто остановилась. Везде пыль, разбросанные вещи - как после переездаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Полную версию произошедшего показал видеорегистратор. Елизавета перебегала дорогу за три машины от «зебры», когда мотоциклист, выехав на встречку, сбил девушку. На видео видно, что на пострадавшую поначалу никто не обратил внимания - очевидцы кинулись проверять ущерб своих автомобилей, а мотоциклист и вовсе вспомнил про девушку, когда удостоверился, что его железный конь жив. Тем временем Елизавета балансировала между жизнью и смертью.

«Лиза не выживет»

Коллеги, не увидев пунктуальную Елизавету на рабочем месте в банке, забили тревогу. Так как Лиза была одинока и жила с родителями, то куда звонить, вопроса не возникло.

- Где у вас Лиза-то? На работе ее нет, - услышала в трубке 64-летняя мама Ольга Богаткина.

Спустя несколько часов Лиза нашлась. Перепуганные родители приехали в больницу имени Семашко, когда их дочь оперировали.

- Лизушка была на операции с 11 до 14 часов. Мы не знали, что и думать, - Ольга Богаткина плачет до сих пор при любом упоминании о той аварии.

Спустя 20 дней врачи огласили диагноз. На больничном листе значился длинный список травм: ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытая травма грудной клетки, ушиб легких, травматический шок третьей степени.

Лиза перенесла уже шесть операций на голову. Силы и средства родителей-пенсионеров на исходеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Состояние тяжелое, положение пассивное, сознание оглушено. Девушка лежит с открытыми глазами и пытается фиксировать взор. Зрачки ограничены движением вверх, фотореакция вялая, - сообщили врачи поседевшим родителям и добавили. - Чуда не ждите. После такого не выживают.

Но Лиза жила. Прошел октябрь, и пострадавшую перевезли в Приволжский окружной медицинский центр на полгода. А потом отправили на домашнюю госпитализацию.

«Запись с видеорегистратора - не доказательство»

Мотоциклист Олег Тихомиров, сбивший девушку, сразу после аварии сунул родителям 15 000 рублей и исчез, оставив пенсионеров вдвоем расхлебывать последствия аварии.

«Комсомольская правда» пыталась дозвониться Олегу, но на другом конце провода оказывались неизменные гудки.

Убитых горем родителей ознакомили с материалами дела только 20 сентября 2018 года, затем и уголовное дело заводить отказались:

- Мы просили следователя Александра Борисова ознакомить нас с материалами еще в том году. Но постоянно находились какие-то отговорки. Свидетелей и тех недавно только опрашивать начали! Дело не двигается! - нервничают Богаткины.

Пенсионеры приобрели кровать с механизмом, профессиональный отсос, коляску. На три укола и вовсе уходит около 60 000 рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Меня вызвали на дачу показаний 6 августа 2018 года. Я уже и не ждала, потому что прошел год. Рассказала все, что вспомнила, - поделилась Ольга Шафиулина.

Адвокат Богаткиных Станислав Куцевалов объясняет задержку так:

- То ли было некогда, то ли это связано с задержкой экспертов. Почему отказали в возбуждении уголовного дела и не приняли во внимание запись с видеорегистратора - сказать не могу. Ситуация сложная.

Не живет, а существует

С момента аварии жизнь в квартире Богаткиных будто остановилась. Везде пыль, разбросанные вещи - как после переезда. Все поверхности забиты медицинским препаратами и таблетками. В спальне специальная кровать с механизмом, в зале на инвалидной коляске - Лиза.

- Лизушка, солнышко наше, - разговаривает с дочкой и целует ее в лоб папа Владимир Богаткин.

- Сейчас я голову закрою дочке, - засуетилась мама. - А то видите, какая голова у нас, вся изрезанная. Шесть операций перенесли. А теперь и гематому удалять надо, - не выдержала Ольга Богаткина и расплакалась.

Лишь один человек в комнате не принимает участие в тяжелом разговоре - это Елизавета. Женщина по-прежнему двигает только глазами; дышит через препарат, вставленный в горло. А подает какие-то звуки, только когда задыхается от накопившейся в горле слизи.

В режиме постоянного дежурства у кровати Лизы родители живут уже больше полутора летФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В такие моменты родители помогают дочке задышать вновь с помощью отсоса.

- Я раньше ничего не умела и всего боялась. Теперь смогу все, лишь бы Лизу поднять на ноги, - рассказала Ольга Богаткина. - Лиза у нас теперь может сжимать и разжимать ладони, это значит, что она слышит нас. И музыку дочке включаем классическую.

64-летняя Ольга и 70-летний Владимир Богаткины почти полтора года живут по расписанию. Родители по очереди дежурят у кровати Лизы днем и ночью, делают гимнастику рук и стоп три раза в день и отлучаются из дома строго по одному.

«За три укола - 60 000 рублей»

Родители Лизы не могут не пересматривать фотографии, на которых еще все было хорошо и безмятежно:

- Тут Лизонька возила нас в Монте-Карло, а это Ницца, вот это Висячие сады в Греции и Пизанская башня в Италии, - похудевшая 35-летняя Елизавета в инвалидной коляске совсем не похожа на розовощекую и пышущую здоровьем женщину с фотографий.

33-летняя Елизавета Богаткина попала под мотоцикл, когда торопилась на работуФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во время очередного отпуска за границей Елизавете удалось сфотографироваться со звездой турецких фильмов "Тысяча и одна ночь" и "Великолепного века" — Бергюзар КорельФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Врачи советуют родителям прооперироваться в другом городе. Но пенсионерам сумму в 240 000 рублей не потянуть.

- На три укола уходит по 60 000 рублей. Боимся только одного, что не успеем нашу Лизушку на ноги поднять. Мы уже немолодые, а сейчас и вовсе разваливаться начали - у Вовы сердце то и дело прихватывает. На кого она останется? - вопрошает Ольга Богаткина.

ОФИЦИАЛЬНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/672250" frameborder="0"></iframe> Нижегородка получила страшные травмы под колесами мотоцикла.Роман ИГНАТЬЕВ

Как сообщили «Комсомольской правде - Нижний Новгород», дело сдвинулось с мертвой точки.

- Сейчас материалами занимаются эксперты, после 25 октября будут известны результаты проверки, - сообщил адвокат Богаткиных.

- В настоящее время в рамках материала проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Окончательное решение по указанному материалу не принято до получения заключения эксперта, - подтвердили в ГУ МВД России по Нижегородской области.