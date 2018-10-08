В Нижегородской области разыскивают 47-летнего саровчанина Александра Горина

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-08T13:40:06+03:00

В 14:00 мужчина уехал с территории ЗАТО в родном городе и не вернулся Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина уехал пятого октября с территории ЗАТО в Сарове и не вернулся

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47-летнего Александра Горина, живущего в Сарове, никто не видел с пятого октября. В 14:00 мужчина уехал с территории ЗАТО в родном городе и не вернулся. По предварительным данным, саровчанин может находиться в Арзамасе. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Мужчина высокого роста — 185 см, плотного телосложения, с длинными русыми волосами с осветленными концами. Одет в черное драповое пальто, синие джинсы и черные ботинки.

Из особых примет близкие выделяют темные бакенбарды и редкие зубы. Также известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о пропавшем сообщать по номерам: 8 (83130) 60-522, 60-550 и 102.

Напомним, больше двух месяцев в регионах России разыскивают 13-летнюю Машу Ложкареву. Девочка каталась на велосипеде первого августа и не вернулась домой.