Мама 10-летнего нижегородца, сломавшего две руки на уроке физкультуры: «Мой сын боится школы и ходит к психотерапевту»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-08T12:34:48+03:00

Сейчас Дима находится на семейном обучении и обходит бывших одноклассников и учителей стороной

Изменить размер текста: A A

17 апреля в школе №6 Автозаводского района произошел громкий скандал. Прямо на уроке физкультуры ученик четвертого класса Дима Цылин получил сразу три перелома обеих рук. Возможно, трагедия бы не произошла, если бы учительница физкультуры находилась рядом, но она отправила тридцать десятилетних ребят на улицу одних. В тот же день Диме наложили гипс и запретили что-либо делать руками. На несколько недель мальчик остался абсолютно беспомощным.

С того дня прошло почти полгода. Татьяна Цылина – мама пострадавшего школьника – рассказала «Комсомолке» о том, как изменилась их жизнь за последние месяцы.

«Я забрала Диму из этой школы»

- Я была на приеме у министра образования Нижегородской области, но его не было на месте, со мной общался его заместитель. В ответ на мое обращение мне заявили, что да, школа допустила грубое нарушение, но срок давности – три месяца – прошел. Хотя я везде писала и пыталась восстановить справедливость с первого же дня, как это случилось, - нижегородка находится вне себя от ярости.

Мама Димы ЦелинаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По ее словам, снимки переломанных рук Димы находились в городском департаменте образования больше месяца, однако ход им так и не был дан.

- Вы знаете, я всегда была на стороне педагогов. Это же мальчишки! Я знаю, как они растут, постоянно попадают в передряги. Вот мое доверие и сыграло со мной злую шутку. Дима в той школе больше не учится, - вздохнула Татьяна.

Она перевела сына на семейное обучение в московскую школу.

- Раз в неделю Дима ходит к психотерапевту, он вдруг стал бояться темноты. Сначала я думала, что он просто привлекает внимание, а потом оказалось, что он уже не раз получал травмы на физкультуре, еще до переломов. Например, падал навзничь головой на пол, но доказать этого я уже не могу, - поделилась взволнованная Татьяна.

«И мне, и учителю был объявлен выговор»

«Комсомолка» обратилась к Станиславу Миронову - директору школы №6, в которой произошел несчастный случай. Он подтвердил, что Татьяна Цылина действительно написала заявление о переводе сына в московскую школу. Это было еще в конце июля.

- У родителей есть право выбора дальнейшего обучения их ребенка. Оно может быть в форме очной, как у нас в школе, а может в форме семейного обучения. 27 июля мама Димы написала заявление, что дальше мальчик будет учиться в московской школе. Мы отправляли им запрос, Дима Цылин к ним был зачислен, - объяснил Миронов.

Директор школы Станислав МироновФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кроме того, он открыто заявил, что никаких разбирательств между семьей Цылиных и его школой больше нет.

- Все проверки в нашей школе уже закончились, они длились долго. Приходил Рособрнадзор, выдали предписание, согласно которому мы должны устранить нарушения, - сказал директор школы №6.

Та учительница физкультуры, на уроке которой пострадал Дима, до сих пор работает на своем месте.

- А почему она не должна продолжать работать? На сегодняшний день директор может издать приказы по административному воздействию на сотрудников: замечание, выговор и увольнение. Я выписал ей выговор еще в мае. Уволить ее я не имею право, у меня нет таких полномочий, - высказался Станислав Миронов.

После того случая ему тоже объявили выговор.

Как сообщили "Комсомолке" в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, учителю физкультуры и директору школы №6 Автозаводского района после случая с Димой Цылиным действительно было объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

- Нами в рамках лицензионного контроля в июне текущего года проведена внеплановая выездная проверка, - добавили в министерстве.

Директор школы Станислав МироновФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Намерена добиваться компенсации»

В мае 2018 года это дело было закрыто. Как указано в акте, причиной трагедии стало нарушение Димой Цылиным правил безопасности. Случившееся было обозначено как несчастный случай.

Однако Татьяна не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно она обратилась в прокуратуру.

- Сейчас мой сын ходит в бассейн, на шахматы, в музыкальную школу и на авиамоделирование, хорошо учится, а также занимается городошным спортом. У него день расписан по минутам. Я, конечно, контролирую. После всего, что было, я намерена идти в суд, получить моральную компенсацию. Дима даже школы боится, обходит бывших одноклассников стороной, - поделилась нижегородка.