2018-10-08T10:27:54+03:00
Общество

Прогноз погоды на 8-14 октября 2018: ясно и тепло

Однако начало недели выдастся дождливым
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Прогноз погоды на 8-14 октября 2018: ясно и теплоПрогноз погоды на 8-14 октября 2018: ясно и теплоФото: Евгения ГУСЕВА
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Начавшаяся неделя снова вернет нижегородцам если и не лето, то золотую осень – большую часть семидневки погода будет ясной и относительно теплой. Но сначала придется перетерпеть дождливый понедельник – согласно данным сайта погоды Gismeteo.ru, 8 октября 2018 года окажется самым богатым на осадки днем на этой неделе. Зато будет тепло – до +13 градусов Цельсия.

Во вторник, 9 октября, немного похолодает – днем столбики термометров поднимутся не выше +8 градусов, а ночью и вовсе приблизятся к нулевой отметке. Небо будет облачным с прояснениями.

Солнечная погода сохранится и в среду, 10 октября. Температура воздуха поднимется до +11 градусов Цельсия, но возможен достаточно сильный ветер – отдельные порывы будут достигать скорости 13 метров в секунду. В четверг, 11 октября, также будет солнечно, однако вероятны небольшие осадки.

В пятницу, 12 октября, температура воздуха составит около +9 градусов, а суббота, 13 октября, станет самым теплым и солнечным днем недели – днем до +13 градусов Цельсия, ночью до +6 градусов. А вот в воскресенье, 14 октября, погода испортится – похолодает до +10 градусов и зарядит дождь.

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