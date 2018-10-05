Сотрудники АПЗ смогут поправить здоровье в санатории «Городецкий»

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-05T18:00:30+03:00

Для них будут предоставлены особые условия

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Председатели цеховых комитетов Арзамасского приборостроительного завода побывали с ознакомительным визитом в санатории «Городецкий», который проводит лечение сложных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Санаторий «Городецкий» - это многопрофильное медицинское учреждение, специализирующееся на лечении и профилактике профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, а также сердца и сосудов. Кроме того, в санатории функционирует единственное в Нижегородской области отделение, которое проводит лечение сахарного диабета и его осложнений.

- Санаторий «Городецкий» предоставляет полный спектр санаторно-курортного лечения. Мы увидели лично, что работа здесь организована на высшем уровне. Заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата сейчас не редкость, и наши сотрудники смогут приезжать сюда на особых условиях, чтобы поправить здоровье, - рассказал председатель профсоюзной организации АО «АПЗ» Александр Тюрин.

Арзамасцы осмотрели корпуса, а также прошлись по лечебным кабинетам, где проводятся процедуры.

– Территория ухоженная, персонал гостеприимный, – отмечает предцехком отдела кадров Татьяна Абаимова. – Скидки, которые нам предоставляет профком на приобретение путевок – хорошая поддержка, поэтому я бы посетила это живописное место еще раз.