2018-10-05T17:39:39+03:00
Спорт

Саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй турнир в сезоне

Соревнования состоялись в Москве 29 сентября 2018 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй турнир в сезоне. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗСаблист Кирилл Тюлюков выиграл второй турнир в сезоне. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Арзамасский саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй турнир в сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Кирилл Тюлюков является воспитанников тренеров Вадима Карпычева и Николая Хозина. Две недели назад он стал лучшим на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге, а теперь одержал победу и на турнире сильнейших саблистов-юниоров в Москве. Соревнования состоялись 29 сентября 2018 года.

В турнире приняли участие 104 российских фехтовальщика, а также два саблиста из Белоруссии. В 1/8 финала Кириллу Тюлюкову удалось выиграть бой только одним ударом – 15:14, а во всех остальных поединках арзамасский саблист не позволял своим соперникам нанести более десяти ударов.

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