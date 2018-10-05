В нижегородской школе №144 загорелся кабинет психолога
Сегодня, 5 октября, в нижегородской школе №144 произошел пожар. Из здания были ликвидированы более 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
По информации, инцидент случился в 14:43 в кабинете психолога на втором этаже. Через полчаса огонь полностью был потушен. Из школы были эвакуированы 76 детей и 20 сотрудников.
Фото: ГУ МЧС
Как сообщает ГОЧС Нижнего Новгорода. Пострадавших нет, медицинская помощь, к счастью, никому не понадобилась. Огонь уничтожил 10 квадратных метров помещения.
Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.
- По поручению мэра сегодня же соберутся и районная, и городская комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они должны решить вопрос возмещения ущерба,– заявил директор МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода» Сергей Гашков.