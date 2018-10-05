Баскетболисты АПЗ стали лучшими на Спартакиаде трудовых коллективов

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-05T16:59:10+03:00

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Приборостроители АПЗ завоевали золото и бронзу на турнире по баскетболу в рамках городской Спартакиады трудовых коллективов в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Спартакиада трудовых коллективов – это традиционный турнир, в котором спортсмены АПЗ участвуют ежегодно. В этом году за звание лучших баскетболистов боролись 13 команд. АПЗ представляли две команды – «АПЗ №1» и «АПЗ №2», а их соперниками стали баскетболисты Арзамасского ЛПУМГ (филиала ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»), ПАО «АМЗ» и ПАО «АНПП «Темп-Авиа».

В ходе турнира было проведено десять встреч. Как и в прошлые годы, команда «АПЗ №1» уверенно лидировала и стала в итоге чемпионом. Баскетболисты команды «АПЗ №2» заняли третье место.

– Наши спортсмены из года в год уверенно обыгрывают представителей других предприятий, занимая призовые места, – отметил капитан команд АПЗ Алексей Телегин. – В этом году мы снова подтвердили статус сильнейших в городской Спартакиаде. Самыми результативными игроками стали Артём Вовк (цех №37), Дмитрий Иванов (цех №37) и Павел Плакунов (отдел главного конструктора по спецпродукции).