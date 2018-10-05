Автономное обслуживание оборудования внедряется на Арзамасском приборостроительном заводе

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-05T16:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» ведется активная работа по внедрению важнейшего инструмента Бережливого производства – автономного обслуживания оборудования. Это один из элементов всеобщего обслуживания оборудования Total Productive Maintenance (TPM), внедрение которого позволяет снизить потери, связанные с простоем станков, установок, камер и другого оборудования.

- В период распада СССР и становления РФ понятие культуры производства на многих отечественных предприятиях в его первоначальном понимании стало забываться. Культура производства – это в первую очередь безопасности работников, а также снижение простоев оборудования и гарантия выполнения производственных заданий. Но, к сожалению, современная практика показывает, что работник часто выполняет лишь свои непосредственные обязанности, не интересуясь состоянием своего оборудования, - отмечает ведущий бизнес-аналитик отдела бизнес-анализа Владимир Наумов.

Многие руководители не знают об отказах оборудования, за которое они отвечают – в каком количестве отказывают станки в цехе, с какой периодичностью. И поэтому у них нет и осознания того, какие убытки несет предприятие в связи с этим. А ведь предупредить поломку гораздо проще, чем потом приобретать запчасти на тысячи или даже миллионы рублей, а потом ждать их поставку и установку.

- В каждом производственном подразделении завода было обучено применению ключевого элемента TPM несколько десятков человек. Сначала трудовые коллективы на своих рабочих местах ознакомились с принципами TPM. В каждом цехе была создана рабочая группа, которая определила перечень оборудования в своем подразделении для автономного обслуживания. Цеховые службы разработали визуальные стандарты на универсальное оборудование и разработали инструкции по работе с оборудованием с ЧПУ. По итогам аудита 20 подразделений было полностью переработано Положение по автономному обслуживанию, - рассказывает Владимир Наумов.

- В обязанности сотрудников службы главного механика была включена обязательная проверка автономного обслуживания оборудования в цехах завода, - говорит начальник бюро планово-предупредительных работ службы главного механика Ольга Воробьева. – Многие работники не понимают, зачем это нужно – вносить результаты ежедневного обслуживания и отклонения в работе оборудования в таблицы, но есть и цеха, где все осознают важность этого инструмента.

Все результаты аудитов отправляются в электронную базу. Главное – ничего не скрывать, помнить, что статистика работает на качество, и что только достоверная информация даст предприятию качественный скачок в работе станочного парка.

Кстати, по мнению сотрудников отдела бизнес-анализа, не за горами уже то время, когда передовые производственные предприятия будут обязаны иметь сертификацию системы менеджмента Бережливого производства. В планах головного заказчика АПЗ в 2020-х годах внедрить для своих поставщиков требование наличия на производственных площадках системы Бережливого производства.