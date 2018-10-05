Токарь Галина Шкилева: «Надо полюбить профессию и прикипеть к ней»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-05T15:53:05+03:00

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Токарь Галина Шкилева, работающая в цехе №54 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», отметила полвека трудового стажа. Галина Анатольевна – настоящая гордость цеха. Это место работы стало для нее первым и единственным.

Быть токарем женщине не так-то просто, как кажется – ежедневно приходится обрабатывать мелкие детали с резьбой 0,6 мм и диаметром 3 мм, нередко требуется доработка на станке – подрезать, просверлить, зачистить... В номенклатуре производства Галины Шкилевой более 100 наименований деталей, а за смену через ее руки проходит более трех тысяч деталей.

Галина Анатольевна выполняет свое дело мастерски, но при этом уверяет, что ничуть не волнуется в процессе работы, однако всегда требует от себя ювелирной, максимально точной обработки. В цехе знают – при освоении новых изделий Шкилева не спит, не ест, пока деталь не начнет получаться.

- Галина Анатольевна – очень ответственный человек, - отмечает мастер участка Евгения Игумнова. – Она всей душой болеет за свое производство, и пока не получится выполнить дело так, как нужно, она не отойдет от станка.

- Пришла я на завод в цех №54 учеником, на автоматный участок, а уже через месяц мне доверили всю номенклатуру деталей. Конечно, я очень волновалась, но все-таки справилась, - вспоминает Галина Шкилева.

Как лучший работник Галина Анатольевна была в президиуме многий заводских и городских совещаний. К ее мнению прислушивались как руководители, так и опытные рабочие. Ударник многих трудовых пятилеток, победитель соцсоревнований разных лет, обладатель почетных грамот и ценных подарков. Самые дорогие из них – трое часов из рук генерального директора Павла Ивановича Пландина. В 27 лет была награждена медалью «За трудовую доблесть», а в 2011 году ее труд отмечен Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

За эти насыщенные трудовые годы Галина Анатольевна стала наставником для многих рабочих.

– Не всем дано работать токарем, – признается женщина. – Говорю молодым: «Не бойтесь станка, не бойтесь работы. Будете хорошо работать – будете достойно зарабатывать». Дело токаря интересное, творческое, а главное – нужное. Надо полюбить профессию, а после прикипеть к ней – вот и весь секрет.