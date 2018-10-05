2018-10-05T13:49:29+03:00
Общество

«Выбраться любой ценой»: запертый на парковке водитель выехал через детскую площадку в Арзамасе

По словам очевидцев, нарушитель занял чужое место на стоянке
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Выбраться любой ценой»: запертый на парковке водитель выехал через детскую площадку в Арзамасе«Выбраться любой ценой»: запертый на парковке водитель выехал через детскую площадку в АрзамасеФото: СОЦСЕТИ
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Очередная битва за парковочное место развернулась в Арзамасе – видео инцидента выложил в социальной сети «ВКонтакте» местный житель Александр Щербинин. По словам мужчины, водитель «Жигуленка» занял место другого водителя, а тот, обидевшись, «запер» его.

В итоге владелец отечественной легковушки нашел нетривиальный выход из положения. Мужчина вышел из автомобиля, убрал шины и ограждения, защищавшие недавно посаженные деревья, и проехал прямиком на детскую площадку. А уже оттуда задним ходом аккуратно выехал на свободное парковочное место, после чего отправился по своим делам.

- Интересно, а что оставалось делать владельцу ВАЗа? – прокомментировал видео Вадим Коммисаров.

- Стоять и ждать, когда освободится выезд, видимо, не вариант? Так-то оба уроды, и подпиральщик, и вазоводитель, - парировала Анна Шишкова.

- Не знаю, как в других дворах Арзамаса, но в этом люди разделили себе места и готовы убить за них! К нам когда гости приезжали, всем домом выходили ночью во двор – разборки устраивали, чтобы уезжали, - поделилась Виктория Галкина.

Кстати, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ проезд по детской площадке грозит нарушителю штрафом в размере 1500 рублей.

Парковочные войны в Арзамасе.

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