СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы администрации Арзамаса

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-05T13:39:42+03:00

Он подозревается в служебном подлоге при расселении аварийного фонда

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Арзамаса. Он подозревается в совершении служебного подлога при выполнении адресной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Оказалось, подозреваемый нарушил закон в ходе реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области». Тогда мэр Арзамаса заключил контракты с одной из фирм на строительство трех домов в микрорайоне «Южный».

Однако ни до окончания сроков контакта (ноябрь 2016 года), ни на сегодняшний день строительство так и не завершилось.

Подозреваемый экс-глава администраии не предпринял никаких действий для расторжения контрактов и взыскании денег с фирм. Речь идет о 44 миллионах рублей. Вместо этого он подписал отчет об исполнении мероприятий программы с указанием в нем заведомо несоответствующей действительности даты ввода домов в эксплуатацию.

Кроме того, мужчина исковые заявления к гражданам, которые не были переселены из аварийных домов, о понуждении их к переселению, которые направлены в Арзамасский городской суд для рассмотрения.

Подозреваемым является Игорь Киселев. Он был избран главой администрации Арзамаса в ноябре 2015 года. Его кандидатуру поддержали тогда все 25 депутатов думы.

В мае 2017 года Арзамас перешел на одноглавую систему управления: мэром был избран Михаил Мухин, а председателем гордумы – Игорь Плотичкин. Игорь Киселев, согласно Уставу города, при переходе на одноглавую систему покинул свой пост.