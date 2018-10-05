Екатерина Чудакова: «В рамках акции “Бюст-мост” в этом году мы создадим арт-объекты из бюстгальтеров»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-05T10:35:20+03:00

Организатор акции «Бюст-мост» и конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как важна ранняя диагностика рака молочной железы и чем будут удивлять в этом году нижегородские красавицы

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- В чем идея и главный смысл этой акции, которую вы организовываете уже в четвертый раз в Нижегородской области? Чье внимание пытаетесь привлечь?

- Прежде всего, мы хотим привлечь внимание молодых женщин, которые, возможно, еще ввиду своей неопытности не могут принять решение и ответить за себя. Мы всегда пытаемся сделать какую-то интерактивную историю. В этом году она такова, что мы хотим опять собирать бюстгальтеры, как в первый раз. Это привлекает внимание. Мы будем собирать их с определенной целью. Мы хотим делать из этих бюстгальтеров арт-объекты. Мы уже созвонились с Настей Пановой, она тоже сразу откликнулась. У нас уже есть могучая кучка, которая готова делать из этих бюстгальтеров реально интересные арт-объекты. Они будут напоминанием того, что проблема действительно существует.

- Вы пытаетесь привлечь внимание к проблеме онкологии? Рака молочной железы?

- Да, именно к ней.

- Цифры статистики угрожающие. Какие были результаты в прошлом году после того, как вы привлекли к этому внимание? Вы привозили Дарью Донцову, помнится. Какое количество женщин, обратившихся к вам, пошли на дальнейшее обследование? Ведь мы говорим о спасенных жизнях.

- По данным за прошлый год, у нас прошли обследования около пяти тысяч женщин. Очень верно была выстроена логистика. То, что сейчас делают «Поезда здоровья» - это очень круто. Мы идем от центра в районы. Статистика показала, что в районах надо больше говорить об этой проблеме. В области женщины, как правило, больше боятся идти проверяться. Они считают, что лучше пребывать в незнании, чем получать диагнозы. Чем хороша наша акция? Когда онкологический центр проводит дни открытых дверей, к ним приходит не так много людей, как к нам. Эта нестандартная подача темы говорит о том, что надо не допустить этого момента, когда диагноз будет поставлен. Есть статистика, которая говорит о том, что 98% первой стадии излечима. Сейчас приближается осень, у многих депрессия, не хватает солнца. Нужно быть особенно внимательной к себе: ухудшается настроение – пропадает аппетит. Обязательно нужно пройти обследование. Ведь все друг за друга цепляется.

- Как часто должен проверяться человек, у которого в роду уже были такие заболевания?

- Я могу сказать так: к врачу нужно ходить в любом случае регулярно, не важно, есть такая история у семьи или нет. Когда женщина входит в возраст деторождения, она должна понимать, что, во-первых, у нее есть определенный задел к тому, чтобы ребенок был здоров. А для этого сама должна быть здорова. Поэтому необходимо пройти и гинеколога, и маммолога, всех врачей, где есть показания к этому возрасту. Онкология груди сейчас не имеет возраста. Этот диагноз может быть в любом возрасте: 18, 20, 40, 65. Но регулярное обращение внимания на себя поможет избежать этого. Женщина должна к себе прислушиваться. У каждой есть внутренний голос, он подскажет.

- Здоровье всегда в наших руках. Это понимание медицинской грамотности насколько у нас не догоняет европейский уровень?

- Есть такое слово «ханжество». Вот оно на эту историю хорошо ложится. У нас было советское прошлое, когда, если человек заболевал раком, ему не сообщали об этом, говорили только родственникам. На самом деле стереотипы забиты в головы нашим родителям. Слава Богу, что мы можем сейчас сказать нашим детям, что есть определенные вещи, проходя через которые можно не заболеть. Это, прежде всего, диагностика. Ранняя диагностика. Хороших диагнозов стало больше.

- Ваша акция обращена к жителям, к власти, к врачам, вообще всем людям. Спасибо вам за это. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Вы уже 23 года тянете на себе конкурс «Мисс Нижний Новгород». В этом году он пройдет в ноябре. Вы будете нас чем-то удивлять?

- Да, будем! Я хочу сказать, что «Бюст-мост» и «Мисс Нижний Новгород» в одном ряду у меня. Их в этом году связало искусство. У нас тема конкурса в этом году – авангард. Он будет посвящен не только авангарду. Вы удивитесь. Оказывается, в прошлом веке соотношение женщин и мужчин художников было 45 к 55. В этом веке 5 процентов женщин и 95 – мужчин. Женщины перестали рисовать. Это удивительно. Их картины сейчас очень ценятся. Вот про 12 таких женщин мы расскажем на конкурсе «Мисс Нижний Новгород». Вообще наш конкурс не похож ни на один конкурс в России, да и вообще в мире.