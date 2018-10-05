Нижегородскую программу поддержки социального бизнеса признали лучшей в России

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-05T08:37:13+03:00

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Нижегородская область получила премию «Импульс добра» в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства», учрежденную министерством экономического развития России. Награду получил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов на торжественной церемонии, которая состоялась в Москве 4 октября 2018 года.

- Поддержка социального предпринимательства – одна из важных задач в развитии социальной сферы в Нижегородской области, - уверен глава региона Глеб Никитин. - Дело не только в том, что авторы социальных проектов создают рабочие места. Зачастую они предлагают более эффективные решения важных для общества проблем, чем государственные структуры. Многие социальные проекты созданы людьми, которые сами прошли через трудную жизненную ситуацию, например, столкнувшись с болезнью близкого

Действительно, развитие социального предпринимательства позволяет сделать более доступными и качественными услуги для нижегородцев, среди которых авторские обучающие программы для детей с особенностями здоровья, службы поддержки пожилых людей на дому и новые формы терапии тяжело больных пациентов.

Кстати, в Нижегородской области программы поддержки социального предпринимательства реализует региональный центр инноваций социальной сферы (АНО «ЦИСС Нижегородской области»).

- Региональный ЦИСС работает в нескольких направлениях. Это и бесплатные обучающие программы, как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто только задумывается о создании собственного социального проекта, - напомнил Максим Черкасов. - Кроме того, центр создал online площадку, где предприниматели могут размещать информацию о себе и общаться друг с другом.

В 2018 году впервые правительство Нижегородской области вместе с ЦИСС и Агентством по развитию гарантий разработали микрофинансовую программу для социальных предпринимателей по ставке 6,5% годовых в сумме до 1 миллиона рублей без залога.

Участников торжественной церемонии вручения премии «Импульс добра» поприветствовал президент РФ Владимир Путин.

- Отрадно, что ваша премия, нацеленная на развитие и поддержку социального предпринимательства в России, снискала высокий общественный авторитет и признание, - подчеркнул Владимир Путин. Президент отметил, что сегодня премия присуждается тем, кто своим трудом и талантом содействует решению важных, волнующих общество проблем: представителям бизнеса, средств массовой информации, органов местного самоуправления, учреждений культуры, образования и спорта. Столь большая, востребованная работа, которую проводят номинанты премии, их ответственное отношение к делу заслуживает самого искреннего уважения.

Справка

Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области создан по инициативе правительства Нижегородской области при министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Основными целями деятельности АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» являются развитие и поддержка социального предпринимательства в Нижегородской области, содействие развитию процессов бизнес-инкубирования, а также внедрение инновационного подхода в передаче государственных услуг в социальной сфере в негосударственный сектор.