СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-11T12:37:30+03:00

За сезон каждый волонтер-спасатель тратит около 90 тысяч рублей из личного бюджета Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Поисками пропавших людей сейчас преимущественно занимаются поисковые отряды, состоящие из добровольцев. Вся экипировка, оборудование, организация поисков – все делается за их счет. Нет никаких денежных вливаний со стороны государства, областного или городского бюджетов. Нет даже более или менее крупных спонсоров, которые постоянно поддерживали бы волонтеров финансово. Все волонтеры и добровольцы делают это за свой счет, тратя не только личное время, но и деньги.

Поисково-спасательный отряд имени Кости Долгова из Забайкальского края подсчитал, сколько в среднем тратит каждый волонтер, который постоянно занимается поиском пропавших людей. Суммы получились немаленькие.

- Обычно, собираясь на поиски, ты не думаешь о деньгах, а твой мозг прокручивает варианты возможных путей пропавшего в лесу человека, куда и как он мог уйти или что с ним могло случиться, то есть ты ставишь себя на его место, - написали забайкальские волонтеры.

За сезон каждый волонтер-спасатель тратит около 90 тысяч рублей из личного бюджетаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но, как ни банально это звучит, все имеет свою цену. Вот примерные расчеты, произведенные забайкальскими поисковиками.

1. За один выезд вылетает в трубу (выхлопную) – от 30 до 70 литров бензина, иногда и больше если поиск проходит в области.

Возьмем одну машину, кушающую АИ-92, при расходе топлива на 100км – 12 литров топлива. При цене около 40 рублей за литр получаем 1200 – 2800 рублей за одну поездку. Это основная яма, в которую проваливаются деньги человека, ездящего на поиски на своем авто. Для оценки масштаба скажу, что за этот сезон одна машина нашего отряда в среднем проехала около 9 000 километров, то есть «сожрала» около 44 - 50 тысяч рублей за полтора-два месяца.

2. Еда. Одна банка тушенки на троих добровольцев. Стоимость одной банки тушенки 90 рублей. если с мясом – 120 рублей. Каша в банке - та же цена. Полбулки хлеба на троих добровольцев – 15 рублей, бутылка воды – 40рублей, плюс чай, сахар, молоко. В среднем тремя добровольцами проедается 300 – 600 рублей, один доброволец съедает на 100 – 300 рублей.

3. Спреи от клещей и других кровососов. Каждого баллончика хватает примерно на шесть поисков. Один баллончик средства от клещей стоит около 250 рублей, от комаров – 200 рублей. Складываем, получаем 450 рублей. Делим на 6, в результате в среднем на одежду распыляется 75 рублей за раз.

В расчет не берутся утопленные,потерянные телефоны, рации, навигаторы и прочая техника, а также износ шин, подвижных частей автомобиля и прочее.

Итого. Минимально возможные траты на один выезд: 1200 рублей на бензин, плюс 100 рублей на еду и 75 рублей на репелленты - всего 1 375 рублей. Таким образом, условный идеально экономичный сезон, а это примерно 30 спасательных операций выливается в 41 250 рублей.

Если брать условно максимальные траты, то один выезд обходится 3 175 рублей, а за сезон один волонтер тратит 95 250 рублей.

Но в жизни редко бывают крайности, поэтому забайкальские добровольцы усреднили траты и получилось, что в среднем каждый выезд обходится в 2 963 рублей, а за сезон каждый волонтер в среднем тратит 88 878 рублей личных средств.

За сезон каждый волонтер-спасатель тратит около 90 тысяч рублей из личного бюджетаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Очень важна для волонтера и экипировка, которую они тоже покупают сами.

1. Фонарик на АКБ 18650 – сам фонарь 350 - 400 рублей, АКБ – 700 рублей

2. Фонарик налобный АКБ 18650 – сам фонарь 1300 - 1500 рублей, АКБ, 2 штуки по 700 рублей

3. Навигатор Garmin etrex 20x – 15 000 рублей, 2 АКБ АА – 800 рублей за 2 штуки, плюс 2 АКБ запасные

4. Нож охотничий 1900 – 2500 рублей

5. Бинокль 2500 – 5000 рублей

6. Рация 4000 – 5500 рублей

7. Тангента к рации 400 – 700 рублей

8. Мегафон (громкоговоритель) – 5000 – 8000 рублей

9. Светоотражающий жилет-разгрузка 1400 – 1700 рублей

10. Сигнал охотника пусковое устройство – 300 – 500 рублей

11. Сигнальные патроны «Сигнал охотника» – 600 – 800 рублей за 15 патронов трех цветов

12. Шумовые патроны «Сигнал охотника» 600 – 800 рублей за 15 патронов

13. Боевая одежда «Боевка» - 1800 - 4500 рублей, которой хватает максимум на три года

14. Берцы – 2500 - 5000 рублей

Тем не менее, волонтеры напоминают, что главный ресурс на поисках – это люди. Поэтому, даже если у вас нет денег, которые вы могли бы потратить, вы все равно можете принять участие в поисках.

СЧИТАЛКА КП

ПСО «Волонтер НН» также посчитал себестоимость одного выезда на поиск пропавшего человека.

Для расчета взят однодневный выезд в летний период, в рабочий день.

20 человек и 2 собаки, на 5 автомобилях, на расстояние 100 км.

- Топливо (10л на 100 км) х 5 авто = на 1000 км - 100 л - 4 000 рублей

- Амортизация авто (автомобиль стоимостью 500 000руб проедет до капремонта 100 000км) = 5 руб\км - 5 000 рублей

- Амортизация раций, навигаторов, компасов, фонарей, сигнальных курток, спецодежды (200 000руб : 5 лет = 40 000 в год : 50 выездов – 800 рублей

- Батарейки (2шт в навигатор, 2шт фонарь) х 20руб = 80шт - 1 600 рублей

- Питание, вода - 300 руб\день на 1 человека - 6 000 рублей

- Одноразовая посуда - 300 рублей

- Цветная печать карт (20 листов А4) - 400 рублей

- Оповещение - СМС рассылка - 400 рублей

- Телефонная связь, интернет трафик - 200 рублей

- Цветная печать ориентировок 200 шт – 800 рублей

- Клей, скотч – 500 рублей

- Корм для собак - 1 000 рублей

- Репелленты - 600 рублей

- Проезд на общественном транспорте к месту сбора 10 человек – 400 рублей

- Административный отпуск 10 чел х 2000 рублей в день - 20 000 рублей

ИТОГО - 42 000 рублей