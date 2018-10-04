«Комсомолка» узнала, какие маршруты отменят в Нижнем с нового года

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-04T17:45:45+03:00

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За последний год транспорт стал одной из самых наболевших проблем Нижнего Новгорода. Отмена старых маршрутов, появление новых - все это неизменно вызывало возмущение со стороны жителей города и транспортных экспертов.

Наконец в этом году власти города заговорили о пересмотре маршрутной сети. Причем при ее формировании пообещали учитывать мнение самих нижегородцев. Специально для этого общественные слушания прошли в каждом из районов города. И хотя новая транспортная схема так и не сформирована, на днях стало известно о грядущей отмене еще девяти автобусных маршрутов.

- С 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде запланирована отмена девяти маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, - сообщили «Комсомольской правде - Нижний Новгород» в городском департаменте транспорта. - В результате анализа поступивших обращений нижегородцев сейчас принимаются решения о сохранении наиболее востребованных и организации новых маршрутов. К примеру, с 1 сентября отмененный маршрут № Т-25 был заменен муниципальным маршрутом № 15. А связь между поселком Дубравным и площадью Свободы восстановлена путем продления маршрута № 95.

По данным администрации, с 1 января 2019 года в Нижнем Новгороде будут отменены девять маршрутов: Т-37, Т-46, Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90 и Т-98.

КОМПЕТЕНТНО

Елена Ленина, сопредседатель регионального штаба ОНФ:

- Безусловно, прибыльный общественный транспорт - это важная цель, которая позволит сформировать сбалансированный бюджет и избавит муниципалитет от необходимости нести убытки. Однако это нельзя делать ценой страданий нижегородцев. Любая отмена маршрутов среди зимы - это неправильно, поскольку в холода ожидание автобуса переносится гораздо тяжелее. Кроме того, городским властям очень важно донести свою позицию до общественности. А в Нижнем Новгороде есть определенные проблемы коммуникации. И ситуация со сквером 1905 года это доказала: когда одна часть общественности одобрила, другая - воспротивилась. Ситуация с транспортом куда более серьезная. Тут речь идет не об отсутствии или наличии скамеек, а о том, не возвращается ли наш город в XIX век, когда доехать из одной части города в другую было целым событием.