2018-10-04T17:33:50+03:00
Наука

Физик Жерар Муру, работавший в Нижнем, стал обладателем Нобелевской премии

При содействии ученого в ННГУ им. Лобачевского была создана лаборатория световых полей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Физик Жерар Муру, работавший в Нижнем, стал обладателем Нобелевской премии.Физик Жерар Муру, работавший в Нижнем, стал обладателем Нобелевской премии.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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У нижегородских ученых на днях появился новый повод для гордости – 2 октября известному французскому и американскому физику была присуждена Нобелевская премия. К Нижнему Новгороду этот ученый имеет непосредственное отношение – в 2010 году по программе грантов правительства России Жерар Муру был приглашен на работу в Национальный исследовательский университет имени. Лобачевского. Здесь на средства выигранного мегагранта была создана лаборатория экстремальных световых полей.

– Сейчас этот проект работает уже в нескольких странах Европы, и одна из моих целей – сделать так, чтобы Россия и Нижний Новгород также вошли в состав консорциума, - рассказывал тогда Жерар Муру в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде». - Кроме стратегических и масштабных задач лаборатория будет решать и практические. Так, в частности, в области медицины будут проводиться исследования, которые в дальнейшем помогут лечить онкозаболевания с помощью генерируемого мощным лазером излучения.

Сейчас Жерар Муру вернулся во Францию и является директором Лаборатории прикладной оптики в Национальной высшей школе передовых технологий. Однако дело, основы которого заложил ученый в Нижнем Новгороде, живет и сейчас

- Работа по этой тематике в нашем университете продолжается до сих пор, - рассказал заведующий кафедрой общей физики ННГУ им. Лобачевского, профессор Михаил Бакунов. – В 2010 году мы совместно с ним получили мегагрант правительства РФ и в течение пяти лет он активно тут работал. Находился тут в течение четырех месяцев в году. В итоге, мы сделали эту лабораторию экстремальных световых полей.

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