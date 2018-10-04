Физик Жерар Муру, работавший в Нижнем, стал обладателем Нобелевской премии

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-04T17:33:50+03:00

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У нижегородских ученых на днях появился новый повод для гордости – 2 октября известному французскому и американскому физику была присуждена Нобелевская премия. К Нижнему Новгороду этот ученый имеет непосредственное отношение – в 2010 году по программе грантов правительства России Жерар Муру был приглашен на работу в Национальный исследовательский университет имени. Лобачевского. Здесь на средства выигранного мегагранта была создана лаборатория экстремальных световых полей.

– Сейчас этот проект работает уже в нескольких странах Европы, и одна из моих целей – сделать так, чтобы Россия и Нижний Новгород также вошли в состав консорциума, - рассказывал тогда Жерар Муру в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде». - Кроме стратегических и масштабных задач лаборатория будет решать и практические. Так, в частности, в области медицины будут проводиться исследования, которые в дальнейшем помогут лечить онкозаболевания с помощью генерируемого мощным лазером излучения.

Сейчас Жерар Муру вернулся во Францию и является директором Лаборатории прикладной оптики в Национальной высшей школе передовых технологий. Однако дело, основы которого заложил ученый в Нижнем Новгороде, живет и сейчас

- Работа по этой тематике в нашем университете продолжается до сих пор, - рассказал заведующий кафедрой общей физики ННГУ им. Лобачевского, профессор Михаил Бакунов. – В 2010 году мы совместно с ним получили мегагрант правительства РФ и в течение пяти лет он активно тут работал. Находился тут в течение четырех месяцев в году. В итоге, мы сделали эту лабораторию экстремальных световых полей.