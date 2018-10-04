Эксперты: Поднятие уровня Чебоксарского водохранилища создаст экологическую угрозу для всей Волги

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-04T15:04:14+03:00

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Поднятие уровня воды в Чебоксарском водохранилище уже несколько лет будоражит умы всех экологов, чиновников и жителей областей, попадающих в зону подтопления. Казалось бы, отрицательный эффект от этой меры признают все. Однако на днях федеральные власти вновь вернулись к обсуждению этого проекта. Поводом стал доклад, подготовленный Аналитическим центром при правительстве России.

- Тезисы и цифры, приведенные в докладе, являются весьма спорными, - уверен заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров. - Кроме того, доклад не принимает во внимание человеческий фактор: последствия затопления целых сел и деревень будут настоящим бедствием для жителей затопленных территорий.

Официальная позиция региональных властей по этому вопросу тоже осталась неизменной. Как пять лет назад, так и сейчас правительство выступает против поднятия уровня воды.

- Мы против любых вариантов завершения строительства, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища как до 68 метров, так и до каких-либо иных отметок, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. - Проект поднятия уровня Чебоксарского водохранилища в 2013 году получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

Технико-экономическую оценку варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку 63 метра выполняют аналитический центр при Правительстве РФ и АО «Гидропроект». Предполагается, что на основании этого документа правительство России примет решение по выбору варианта завершения строительства ГЭС.

В то же время в региональном правительстве уверены, что принимать решение, основываясь только на экономической составляющей, не стоит.

- Мы считаем некорректным исключительно экономическое сопоставление этих вариантов. Нужно как минимум оценить угрозу для объекта культурного наследия - Макарьевского монастыря, а также ущерб, который понесет Нижегородская область от возможного подтопления территорий, в том числе жилой застройки. Кроме того, по оценке нижегородских ученых-экологов, при подъеме уровня реки большие территории, на которых много органических веществ, будут затоплены. Замедлится скорость течения, уменьшится газовый обмен. Соответственно снизится количество кислорода в воде и в разы упадет биоразнообразие Волги, что пагубно отразится на ее рыбных ресурсах.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Клара Романова, заслуженный эколог России:

- Конечно, мое отношение к этому проекту резко отрицательное, как у всех экологов и у всех нижегородцев. Чем больше будет зарегулированность реки тем хуже для нее. Тем более что главную проблему судоходства, это едва ли решит. Уже сейчас многие считают, что река мелеет не только из-за того, мы ее зарегулировали, но и потому, что идет накопление воды энергетиками, чтобы сбрасывать ее зимой. Что касается затопления нижней части города, скотомогильников с сибирской язвой и несанкционированных свалок химических отходов, то это создаст угрозу для всей реки Волги.