Андрей Кузяев: «Если ты хочешь быть первым и лучшим, ты должен стать цифровым»

3 Окт. 10:00 2018-10-04T13:07:29+03:00

Президент АО «Эр-телеком Холдинг» рассказал в проекте «Герои Волги» о важности проведения Digital саммита в Нижнем Новгороде, «Умном доме» и приоритетах пользователей интернета

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