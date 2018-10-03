Андрей Кузяев: «Если ты хочешь быть первым и лучшим, ты должен стать цифровым»
Президент АО «Эр-телеком Холдинг» рассказал в проекте «Герои Волги» о важности проведения Digital саммита в Нижнем Новгороде, «Умном доме» и приоритетах пользователей интернета
Президент АО «Эр-телеком Холдинг» Андрей КузяевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Андрей Кузяев: «Если ты хочешь быть первым и лучшим, ты должен стать цифровым»
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