Галина Клочкова: «Учитель должен уметь и хотеть учиться»

3 Окт. 10:00 2018-10-04T13:11:48+03:00

Региональный депутат и директор школы рассказала о нижегородской политике и Дне учителя в программе «Около Кремля» на 92,8 FM

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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор школы им. Ломоносова Галина Клочкова рассказала в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» об участии в выборах губернатора, лидере нижегородских «эсеров» Александре Бочкареве, партии «Справедливая Россия» и каким должен быть современный учитель.

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