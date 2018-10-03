2018-10-04T13:11:48+03:00
Около Кремля

Галина Клочкова: «Учитель должен уметь и хотеть учиться»

Региональный депутат и директор школы рассказала о нижегородской политике и Дне учителя в программе «Около Кремля» на 92,8 FM
Андрей ВОВК
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депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор школы им. Ломоносова Галина Клочковадепутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор школы им. Ломоносова Галина КлочковаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор школы им. Ломоносова Галина Клочкова рассказала в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» об участии в выборах губернатора, лидере нижегородских «эсеров» Александре Бочкареве, партии «Справедливая Россия» и каким должен быть современный учитель.

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Галина Клочкова: «Учитель должен уметь и хотеть учиться»

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