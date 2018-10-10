13-летний Артем Кабанов пропал в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-10T17:47:24+03:00

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Еще один ребенок пропал в Нижнем Новгороде. Вечером в воскресенье, 7 октября, 13-летний Артем Кабанов ушел из дома на улице Автомеханическая и пропал. Об этом сообщает ПСО «Рысь».

Приметы: среднего телосложения, рост 150 сантиметров, волосы светло-русые.

Был одет: темная куртка на молнии, накладка с надписью белыми буквами, зеленая водолазка, черные штаны с белым рисунком хаки, черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам 8(831)28-38-200 или 102.

Напомним, продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая ушла кататься на велосипеде и пропала в Кстовском районе в СНТ «Борок», а также 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла в Богородске – девочка пошла выбрасывать мусор. Поиски двух девочек до сих пор не дали результата. Не были найдены ни сами дети, ни какие-либо вещи, которые принадлежат им.