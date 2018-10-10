13-летний Артем Кабанов пропал в Нижнем Новгороде
Еще один ребенок пропал в Нижнем Новгороде. Вечером в воскресенье, 7 октября, 13-летний Артем Кабанов ушел из дома на улице Автомеханическая и пропал. Об этом сообщает ПСО «Рысь».
Приметы: среднего телосложения, рост 150 сантиметров, волосы светло-русые.
Был одет: темная куртка на молнии, накладка с надписью белыми буквами, зеленая водолазка, черные штаны с белым рисунком хаки, черные ботинки.
Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам 8(831)28-38-200 или 102.
Напомним, продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, которая ушла кататься на велосипеде и пропала в Кстовском районе в СНТ «Борок», а также 9-летней Маши Люлиной, которая исчезла в Богородске – девочка пошла выбрасывать мусор. Поиски двух девочек до сих пор не дали результата. Не были найдены ни сами дети, ни какие-либо вещи, которые принадлежат им.