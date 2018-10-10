Всеобщий музыкальный диктант пройдет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-10T16:42:04+03:00

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В октябре в Нижегородском музыкальном училище имени М.А. Балакирева состоится Всеобщий музыкальный диктант, с помощью которого каждый желающий абсолютно бесплатно может проверить свои теоретические знания и испытать свой музыкальный слух, сообщается на сайте училища.

Принять участие могут и дети, и взрослые любого возраста и с любым образованием. Для каждой категории будут предусмотрены диктанты соответствующего уровня с разным (от одного до трех) количеством голосов. Вы можете написать сразу несколько диктантов.

При желании, принять участие во Всеобщем музыкальном диктанте можно анонимно. Также можно отказаться от оценки, будут известны только ошибки, а также вы можете запретить публикацию своих результатов.

Для участия в акции необходима онлайн-регистрация. Регистрация участников на месте будет происходить с 12.00 до 12.30.

Писать диктанты участники акции будут в трех аудиториях одновременно в течение трех

сессий по 50 минут каждая: 12.30 – 13.20, 13.30 – 14.20 и 14.30 – 15.20.

Диктанты будут исполняться на фортепиано и оцениваться по 10-балльной системе. Сканы проверенных работ будут отправлены участникам по электронной почте.

Кроме того, предусмотрены сертификаты для участников и для отличников акции, а также для преподавателей, подготовивших участников.

Помимо Нижнего Новгорода, Всеобщий музыкальный диктант пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске, Иванове, Ростове-на-Дону, Батайске, Сургуте, Воронеже, Красноярске, Губкине в Белгородской области, Кемерово, Кызыле в республика Тыва, Череповце в Вологодской области.