Нижегородский Фонд капремонта ввел новый порядок предоставления рассрочки на погашение задолженности

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-10T16:01:29+03:00

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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области изменил условия рассрочки при погашении задолженности. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Порядок предоставления рассрочки действовал в Фонде с ноября 2017 года, но, на наш взгляд, он не учитывал интересы всех собственников жилых помещений, - объяснил генеральный директор Фонда Геннадий Дурдаев. - Было принято решение внести изменения и расширить круг лиц, которые могут получить рассрочку, а также увеличить период ее предоставления до 24 месяцев.

Нижегородский Фонд капремонта ввел новый порядок предоставления рассрочки на погашение задолженностиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Фонд капитального ремонта готов дать возможность выплачивать долг частями без начисления пени. Воспользоваться рассрочкой может любой собственник помещения, обратившись в адрес Фонда либо в абонентский пункт ООО «Центр-СБК» или ООО «КВЦ».

С порядком предоставления рассрочки, а также образцами документов жители могут ознакомиться на официальном сайте Фонда в разделе «Документы - Образцы документов».

Пол данным Фонда, жители нижегородской области задолжали уже более двух миллиардов рублей, а владельцы около 100 тысяч лицевых счетов в ближайшее время могут стать ответчиками по судебным искам. В Фонде надеются, что новые условия рассрочки погашения задолженности помогут сократить долг и урегулировать все вопросы без обращения в суд.