Роспотребнадзор по Нижегородской области забраковало более 2 821 килограмма овощей

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-10T15:31:55+03:00

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Роспотребнадзор по Нижегородской области усилило контроль за плодовоовощной продукцией, которая продается в нашем регионе, об этом сообщили в ведомстве.

В этом году было исследовано более 1 760 проб плодоовощной продукции, которые специалисты проверяли на соответствие по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Из них две пробы (израильская свекла и узбекская дыня) имели превышение по количеству нитратов.

Кроме того, в ходе проверок специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи 85 партий овощей вес которых составил 2 821,5 килограммов. В том числе 25 партий общим весом 1 070 килограммов импортной продукции. Все овощи, снятые с реализации, не соответствовали требованиям, без маркировки, с признаками порчи и гнили.

Рекомендации Роспотребнадзора:

Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.

Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

Роспотребнадзор по Нижегородской области забраковало более 2 821 килограмма овощейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как правильно мы мыть овощи и фрукты

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щетки. А вот использовать бытовые средства для мытья посуды или мыло не следует.

Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу) нужно немного подержать в теплой воде, а затем тщательно очистить щеёткой и хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пекинскую и другие листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.

Цветную капусту перед споласкиванием прохладной водой лучше разделить на соцветия и освободить от потемневших участков.

Зелень. Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой.

После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения можно подержать зелень в течение получаса в растворе (по 1 столовой ложке соли и уксуса на 1 литр воды).

Ягоды. Перед мытьем выберите мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие и поврежденные экземпляры. А также не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени.