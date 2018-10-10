2018-10-10T13:50:28+03:00
Общество

Нижегородцы побили российский рекорд по количеству добровольцев, желающих сдать кровь на типирование

В акции приняли участие 1665 человек
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы побили российский рекорд по количеству добровольцев, желающих сдать кровь на типированиеНижегородцы побили российский рекорд по количеству добровольцев, желающих сдать кровь на типированиеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде, 13 городах региона, а также в Муроме 3 октября прошла акция по сдачи крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга. В этот раз количество добровольцев было даже больше, чем ожидали организаторы. Стать потенциальными донорами костного мозга согласились 1 665 человек.

- Это рекорд среди акций, проводимых по России благотворительными организациями за последние три года, - сообщила координатор акции, заместитель директора фонда «НОНЦ» Ирина Жирнова. - И рекорд для Нижегородской области – на прошлую акцию, которая проходила в апреле 2018 года, пришло 987 человек.

Больше всего добровольцев было в Нижнем Новгороде – 861 человек. На втором месте оказалось Павлово – 150 человек.

- Я думаю, что жители города Павлово близко к сердцу восприняли историю их землячки и последовали ее примеру, - предположил координатор акции Николай Коровин. - Летом 2018 года впервые состоялась трансплантация костного мозга от участницы донорской акции, молодой павловчанки Юлии Персиковой.

Очень активными были жители Дзержинска, Сарова и Богородска. Поток желающих был настолько велик, что организаторы оказались не готовы к наплыву и не смогли принять всех желающих. В результате, в этих городах акция была продлена. Сдать кровь на типирование можно будет также 10 по 16 октября.

Во вторник, 9 октября, все собранные 1665 пробирок с кровью были доставлены в лабораторию «Национального медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава России для типирования и включены в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга.

Это седьмая уже акция в Нижегородской области, проводимая Фондом «НОНЦ». Благодаря предыдущим акциям в Национальный регистр в качестве потенциальных доноров было привлечено 4441 человек.

Адреса лабораторий, где можно сдать кровь на типирование с 10 по 16 октября:

- Дзержинск, пр. Ленина, 43 (понедельник - пятница 8.00 – 18.00, суббота 8.00 – 14.00)

- Дзержинск, пр. Циолковского, 92 (понедельник - пятница 8.00 – 18.00, суббота 8.00 – 14.00)

- Павлово, ул. Куйбышева, 19 (понедельник - пятница 8.00 – 18.00, суббота - воскресенье 8.00 – 12.00)

- Саров, пр. Ленина, 15 (понедельник - пятница 8.00 – 18.00, суббота - воскресенье 8.00 – 12.00)

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