2018-10-10T10:56:46+03:00
Общество

Тарифы на вывоз мусора в Нижнем Новгороде могут вырасти в три раза

Для сравнения в Кстове тариф увеличится в 30 раз
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Тарифы на вывоз мусора в Нижнем Новгороде могут вырасти в три разаТарифы на вывоз мусора в Нижнем Новгороде могут вырасти в три разаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В связи с переходом на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года в Нижегородской области могут значительно вырасти тарифы на вывоз мусора. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы по экологии сообщила заслуженный эколог России Клара Романова.

- Увеличение действительно может быть значительным. К примеру, для семьи из четырёх человек тариф в Нижнем Новгороде вырастет в 2-3 раза, - сообщила Клара Романова. - Причём в зависимости от района тарифы будут отличаться, поскольку они будут обслуживаться двумя разными регоператорами. У Нижэкологии стоимость обслуживания составляет 159 рублей в месяц, а у "Управления отходами - НН" - 164 рубля в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что с нового года Сормовский район Нижнего Новгорода будет обслуживать компания "Управление отходами-НН", все остальные - " Нижэкология".

- Что касается других городов области, то там повышение может быть ещё более значительным, - уверена Клара Романова. - К примеру, в Кстове тариф может вырасти в 30 раз. Сейчас там тариф 27 копеек за 1 квадратный метр, а в Нижнем Новгороде – три рубля.

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