2018-10-04T10:32:48+03:00
Общество

Автор-исполнитель из Нижнего Новгорода пишет песню для звезды шоу «Голос»

Нижегородка встретилась со знаменитостью на фестивале «Колыбельные для всей семьи»
Анастасия НАЗАРОВА
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Более десяти лет Нина Белых занимается исключительно творчествомБолее десяти лет Нина Белых занимается исключительно творчествомФото: СОЦСЕТИ
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- Я ваша невероятная поклонница. Хочу написать для вас песню! - обратилась автор-исполнитель к знаменитости Первого канала. Та сопротивляться не стала.

На гала-концерте фестиваля «Колыбельные для всей семьи» в Москве Фото: СОЦСЕТИ

На гала-концерте фестиваля «Колыбельные для всей семьи» в МосквеФото: СОЦСЕТИ

Более десяти лет Нина Белых занимается исключительно творчеством. Сама пишет музыку, сама сочиняет стихи. Недаром за плечами учеба на фортепианном отделении музыкального училища и на филфаке ННГУ имени Лобачевского.

- Музыка и слово, что называется, слились во мне воедино, - улыбается собеседница «Комсомольской правды - Нижний Новгород».

На гала-концерте фестиваля «Колыбельные для всей семьи» в Москве Фото: СОЦСЕТИ

На гала-концерте фестиваля «Колыбельные для всей семьи» в МосквеФото: СОЦСЕТИ

Сольными концертами артистка занимается не первый год, а вот всяческие творческие конкурсы старается обходить стороной. Старалась. До тех пор пока знакомая не кинула ссылку на первый всероссийский конкурс-фестиваль «Колыбельные для всей семьи». «Это ж прямо твое!», - агитировала приятельница.

А колыбельных у Нины, действительно, много да на любой вкус. Среди них - «Колыбельная взрослеющему сыну», написанная в непростое время.

- Мы боролись за жизнь моего 13-летнего сына Мишу. И когда наконец вернулись домой, поняла, что надо снова писать песни. Так появилась «Колыбельная взрослеющему сыну». Конечно, из всех написанных мною колыбельных, эта - самая важная, - поделилась нижегородка.

Диплом Нины Белых Фото: СОЦСЕТИ

Диплом Нины БелыхФото: СОЦСЕТИ

В общем, сам бог велел окунуться в конкурсную историю. В правильности своего решения убедило то, что в жюри оказалась финалистка шоу «Голос» Мариам Мерабова.

- Сразу подумала: «Вот бы мне увидеться с ней! Да песню написать». Я безмерно люблю Мариам как певицу и уважаю как человека, - добавила Нина.

В итоге судьи оценили колыбельную Белых и присудили ей третье место в номинации «Вокальное исполнительство в жанре авторская колыбельная собственного сочинения».

Когда автор-исполнитель поднялась на сцену концертного зала в ЦДХ 23 сентября, чтобы получить диплом, увидела неожиданную реакцию жюри. Они обрадовались, что нижегородка смогла приехать на гала-концерт в Москву.

- «Как хорошо, что вы приехали!» Оказалось, жюри меня хорошо запомнило. Я скорее выцепила Мариам и сказала: «Я ваша невероятная поклонница. Хочу написать для вас песню. Как с вами связаться?» «Напишите мне», - ответила. Мы списались, и теперь моя любимая певица ждет обещанную песню, - рассказала собеседница «Комсомолки».

И если незадолго до этого Нина испытывала творческий кризис, то после встречи с Мариам его сняло как рукой. Появилось страстное желание работать.

- Песня почти готова, осталось совсем чуть-чуть. Боюсь рассказывать какие-либо подробности, скажу одно: это точно не колыбельная, - заинтриговала автор.

Кстати, несмотря на свой успех у нижегородской публики, Нина не торопится на шоу «Голос» в качестве участницы. Говорит, что голос у нее не такой, чтоб - на «Голос». Зато такие песни, чтоб их пели настоящие звезды популярного телепроекта. Хватит всем!

Познакомиться с творчеством Нины Белых можно 27 октября на большом «домашнике», где будет много ее стихов, песен, рассказов и прочих приятностей. Мероприятие состоится по адресу Новопокровское, Брусничная улица,9. Начало в 16:00.

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