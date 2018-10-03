Главное за сутки 3 октября: верблюд и коровы на улицах Дзержинска, строительство ВСМ и приговор Александру Кабанову

СЕГОДНЯ 19:30 2018-10-03T19:44:53+03:00

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Замглавы администрации Дзержинска Александр Кабанов получил 3,5 года за нецелевое расходование 77 миллионов при ликвидации «Белого моря»

Нашумевшее дело заместителя главы администрации Дзержинска Александра Кабанова подошло к своему логическому завершению – он приговорен судом к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств при ликвидации шламонакопителя «Белое море» (подробнее).

В доме, где жительницу едва не придавило бетонной плитой, начались ремонтные работы

Прокуратура завершила проверку нашумевшей истории с обрушением бетонной плиты у крыльца жилого дома на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Напомним, вечером 5 сентября в доме № 51 обрушилась бетонная плита, подпирающая козырек подъезда. Лишь чудом во время обрушения не погибла стоявшая у подъезда женщина – она вовремя успела отскочить. Разбирать завалы пришлось с помощью эвакуатора. По словам самих жителей дома, они неоднократно жаловались на аварийное состояние крыльца. Как объяснили в самом ДУКе, причиной обрушения стала усталость материала, так как дом был построен еще в 1973 году. Однако прокуратура пришла к другим выводам (подробнее).

Врачи просят выпустить из психбольницы нижегородца, делавшего кукол из мёртвых девочек

27 сентября 2018 года в Ленинском районном суде рассматривалось ходатайство врачей психиатрической клиники № 2, в которой проходит лечение некрополист Анатолий Москвин. Несколько лет назад он выкапывал из могил трупы малолетних девочек в возрасте от трех до одиннадцати лет и делал из них кукол. Сейчас медики просят изменить Москвину меру пресечения и отпустить его на амбулаторное лечение на дому. По словам врачей, мужчина больше не опасен (подробнее).

Прохожие сфотографировали верблюда на центральной улице Дзержинска

Кого только ни встретишь на улице средь белого дня. В Дзержинске, например, прохожий сфотографировал верблюда, гуляющего по улице Гайдара.

«Ну а что, говорят, на Земле глобальное потепление. Почему бы тогда верблюдам и не погулять в Дзержинске? Осенью у нас тепло и комфортно», - подписал фотографию автор (подробнее).

Первый этап ВСМ Москва - Казань получил положительное заключение экспертизы

Все последние несколько лет нижегородцы живут в ожидании начала строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Поначалу ее планировалось построить еще к чемпионату мира, но потом сроки неоднократно переносились – и мундиаль мы встретили без ВСМ. После этого скептики разочарованно выдохнули: если уж к чемпионату не построили, то потом и вовсе про проект забудут. Но не тут-то было. На недавнем Международном транспортно-логистическом форуме в Сочи был представлен первый этап строительства магистрали (подробнее).