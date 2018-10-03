Прохожие сфотографировали верблюда на центральной улице Дзержинска

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-03T17:07:46+03:00

Животное гуляло по траве рядом с универмагом

Изменить размер текста: A A

Кого только ни встретишь на улице средь белого дня. В Дзержинске, например, прохожий сфотографировал верблюда, гуляющего по улице Гайдара.

«Ну а что, говорят, на Земле глобальное потепление. Почему бы тогда верблюдам и не погулять в Дзержинске? Осенью у нас тепло и комфортно», - подписал фотографию автор.

- Верблюды вполне себе нормально могут жить в более суровых условиях, чем у нас, когда летом жара и сушь, а зимой мороз и бураны снежные, - ответил ему в комментариях Святослав Фомичев.

- Самый северный верблюд России живёт в Мурманске, а под Казанью есть верблюжья ферма. -40 для них вполне норм, - добавил Lev Zaguskin.

Но нашлись и те, кто тут же пожалел животное, которое содержится в городской среде. А вдруг он потерялся или его бросили?

Как оказалось, это был верблюд из цирка. Он приехал на гастроли. На фото видно, что животное гуляет не в одиночку – с ним укто-то был. А рядом огромная проезжая часть, по которой ездят машины.

Оказывается, в Дзержинске есть местный верблюд, не приезжий. С ним Алексей сначала и спутал чужака. Коренного-то знают многие.

- Есть местный верблюд, его зовут Яша, - рассказал «Комсомолке» Алексей Алексеев, выложивший снимок в Сеть.

Яша живет в доме у частников. Они разводят лошадей и ухаживают за верблюдом.

- Они на нем зарабатывают, катают детишек за деньги: и летом, и зимой, - объяснил Алексей.

Однако имени и адреса владельцев верблюда он не знает.

- Но это ерунда. Вчера у нас тут коровы гуляли по набережной, - посмеялся мужчина.