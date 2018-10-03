В доме, где жительницу едва не придавило бетонной плитой, начались ремонтные работы

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-03T14:30:30+03:00

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Прокуратура завершила проверку нашумевшей истории с обрушением бетонной плиты у крыльца жилого дома на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде.

Напомним, вечером 5 сентября в доме № 51 обрушилась бетонная плита, подпирающая козырек подъезда. Лишь чудом во время обрушения не погибла стоявшая у подъезда женщина – она вовремя успела отскочить. Разбирать завалы пришлось с помощью эвакуатора. По словам самих жителей дома, они неоднократно жаловались на аварийное состояние крыльца. Как объяснили в самом ДУКе, причиной обрушения стала усталость материала, так как дом был построен еще в 1973 году. Однако прокуратура пришла к другим выводам.

- Проверкой установлено, что, несмотря на поступившие обращения жителей и имеющееся решение общего собрания собственников, управляющей организацией более 10 месяцев не производился ремонт аварийных входных групп многоквартирного дома, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. - В отношении ответственного должностного лица ДУКа прокуратурой Нижегородского района возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил содержания жилых домов, которое находится на рассмотрении.

Кстати, сейчас все аварийные входные группы этого многоквартирного дома демонтированы. На месте ведутся ремонтные работы.