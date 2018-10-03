Андрей Кузяев: "Все новые квартиры нужно строить уже с программой "Умный дом"

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-03T11:27:14+03:00

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Президент АО "Эр-телеком Холдинг" Андрей Кузяев рассказал в проекте "Герои Волги" о важности проведения Digital саммита в Нижнем Новгороде, "Умном доме" и приоритетах пользователей интернета.

- Нижний Новгород занимает особое место в IT-индустрии, здесь много представительств международных компаний, в том числе и компания "Дом.ru". Насколько комфортно таким компаниям, как ваша, работать здесь? И как Вы лично оцениваете значение для рынка проведение в Нижнем Новгороде Digital саммита?

- Наша компания уже больше 10 лет работает в Нижнем Новгороде. Название "Эр-телеком Холдинг", может быть, широкому кругу нижегородцев и не знакомо, а вот компания "Дом.ru" почти половине жителей города предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и кабельное телевидение. Кроме того, больше 20% промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса пользуются нашими услугами. Надеюсь, что "Дом.ru" уже является частью нижегородской экономики.

Я всю жизнь мечтал побывать в Нижнем Новгороде. Даже несмотря на то, что компания работает здесь уже 10 лет, я в Нижнем впервые. Раньше у меня просто не было такого случая. Сейчас приехали в Нижний Новгород специально для того, чтобы посетить Digital саммит.

Приглашение посетить Digital саммит воспринял с большой радостью, и не только по тому, что "Дом.ru" и "Эр-телеком" ставит перед собой задачи стать ключевым элементом цифровой экономики России, а потому, что избранный глава нижегородского региона Глеб Никитин проводит такое важное событие, связанное с Digital экономикой. Когда ты ведешь бизнес в масштабах страны, надо искать людей, которые одинаково с тобой видят будущее и готовы развивать экономику в этом направлении. В разных регионах по-разному. И то, что в Нижнем Новгороде заявили о желании сделать город лидером цифровой экономики - это грамотный подход, и мы его разделяем. Поэтому мы здесь.

- Губернатор Нижегородской области сказал, что Нижний Новгород должен стать лидером по внедрению цифровой экономики. Но, к сожалению, многие крупные компании не так активно включаются в этот процесс, менее активно внедряют современные приемы в свою работу. Вы как эксперт рынка, как думаете, почему так происходит? Неготовность к новому или нет какого-то инструмента?

- Цифровая экономика родилась не потому, что кто-то написал закон. Она возникла как новый этап и новый способ изменения и улучшения мира. Если говорить о промышленных предприятиях, это новый способ повышения экономической эффективности. Двигателем цифровой экономики является конкуренция. Если ты хочешь быть первым и лучшим, экономически эффективным, ты должен стать цифровым. По-другому ты просто не выживешь. Очевидно, что эти процессы только начинаются. Мы только в начале пути. Но однозначно, что скорость изменений возрастает. Сейчас в промышленности и обществе огромный спрос на инновации. Мы знаем, что можно делать и с чего начинать.

На самом деле цифровая экономика изменяет самые элементарные и простые бизнес-процессы и часть человеческой жизни. К примеру, цифровые домофоны. Существуют технологии, когда твой автомобиль тебя "узнает" и открывается, почему так не происходит с подъездной дверью? Почему мы до сих пор практически вручную заполняем квитанции за коммунальные услуги? В промышленных предприятиях все гораздо круче.

Процесс цифровизации – это сокращение участия человека в технологических процессах, сокращая затраты и увеличивая производительность труда. Несколько таких проектов мы делаем для энергетиков, газовиков и для нефтяной промышленности. В целом процесс только набирает обороты. И цифровая экономика, это не только технология, но и культура, готовность отказаться от привычного. Это на сегодняшний день, по-моему, главная проблема.

- Вы говорили об эффективности и производительности труда, и Глеб Никитин, очень часто об этом говорит. У нас есть проект "Эффективная губерния", направленный как раз на увеличение эффективности. Вы и Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве, нашли общий язык, какая тема?

- Мы с Глебом Никитиным подписали соглашение о том, что компания "Эр-телеком" примет активное участие в развитии и создании цифровой инфраструктуры в Нижегородской области. Также мы будем развивать и предлагать цифровые сервисы, как для областных, так и для муниципальных подразделений и предприятий. Кроме того, обсуждаем сервисы, связанные с реализацией проекта "Умный город". В целом весь спектр новых современных технологий и технологических решений мы уже обсудили.

В рамках этого соглашения Нижнему Новгороду готовы предложить пилотный проект, связанный с "Умным светом", и сделать его за свой счет. Предполагается, что одна из улиц города будет оборудована новыми осветительными приборами, которые могли бы управляться дистанционно. Сейчас большинство фонарей управляются, можно сказать, вручную, а чтобы узнать горит лампочка или нет, нужно прийти и посмотреть. Сейчас существуют такие решения, которые позволяют сделать освещение городов в два раза ярче, при этом затраты благодаря технологическим решениям ниже и окупаются в течение 5 – 7 лет. Подобные проекты мы уже реализовали в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. Хотим подобный проект реализовать в Нижнем Новгороде, потому что он один из ключевых городов в деятельности нашей компании.

- Пилотный проект "Умный город" будет реализован не только в Нижнем Новгороде, но и еще нескольких городах региона: умные остановки, уличное освещение, светофоры... Если фантазировать, как далеко можно зайти?

- На сегодняшний день сколько специалистов, столько и ответов, что такое "Умный город". Но во главе угла должно стоять отчетливое представление, как меняется жизнь города.

Мы обменивались опытом с представителями компании Deutsche Telekom по применению интернета вещей. По статистике, в шести городах, где установили умные светофоры, на 40% сократилось количество аварий и наездов на пешеходов и велосипедистов. Стало ярче, светлее и безопаснее.

Очевидно, что дорогу осилит идущий. Если приоритет – безопасность – идем туда. По мере того, как будет расти количество таких проектов, будет меняться не только качество жизни, но и сама жизнь. Людям будет комфортнее.

Интернет стал ключевым элементом нашей жизни. В ходе опроса большинство респондентов выбрали наличие интернета в квартирах, а не горячей воды в течение 10 дней. Когда мы не в сети, мы лишены многого и важного. И это только начало.

Компания "Эр-телеком" начала свое развитие, как компания B2C, мы в первую очередь всегда работали для жителей городов. Потом у нас появилось направление B2B для промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а сейчас мы начинаем работать с государственными структурами.

Сейчас мы пересмотрели нашу стратегию, видим, как меняется жизнь. Сейчас мы хотим на каждую квартиру дать один мегабит в секунду, чтобы не было ожидания загрузки, экономя жизнь наших клиентов на ожиданиях. Будем инвестировать в модернизацию сети. Кроме этого изменили собственную парадигму, если раньше мы думали, что наша задача давать только интернет, то сейчас – будем изучать жизнь наших клиентов, понимать, что беспокоит, что не нравится, и как с помощью цифровых технологий при помощи интернета вещей улучшить жизнь наших клиентов.

- Как?

- В качестве примера приведу нашу разработку – цифровую платформу, которая позволяет контролировать ситуацию внутри квартиры. Вы сможете знать, как обстоят дела с пожаробезопасностью, какая температура, кто пришел, ушел, существует ли вероятность аварий. Также в автоматическом режиме контролировать расходы на электроэнергию, в целом можно будет управлять расходами на содержание жилья.

Другой пример – "умные домофоны". Вы возвращаетесь домой, обе руки заняты, подходите к дверям – они "узнают" вас и открываются. Кроме того, можно проконтролировать, пришел ребенок из школы или нет, также подключившись к домофону. Такая же ситуация и с автомашиной, стоит она на парковке у дома или нет.

Наша цель – не просто сделать хороший интернет, для нас главное – создавать условия для повышения качества жизни. Для нас интернет – это наш главный бизнес. Но однозначно, что к нему мы можем что-то добавлять и ставить перед собой задачи, чтобы каждый месяц несколько инновационных решений, которые мы могли бы выводить на наши платформы, улучшали бы жизнь наших клиентов.

- Если интернет стал бытовой необходимостью, сколько по вашему потребуется времени, чтобы "Умный дом" стал такой же естественной частью повседневной жизни?

- Здесь вопрос платежеспособного спроса. Мы уверены в том, что все новые квартиры уже необходимо строить, внедряя программу "Умный дом". Это конкурентное преимущество для девелоперов, повышающее качество жизни. По мере того, как будет расти интерес к этим вопросам, люди будут чувствовать конкретную потребность. Наша задача заключается в том, чтобы разработать и внедрить цифровые возможности для улучшения жизни. И сложные технологические решения должны делать простую жизнь счастливой.