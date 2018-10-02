2 Окт. 10:00 2018-10-02T18:08:41+03:00

Бизнес-тренер Нелли Шумилова: «При любых проблемах у человека всегда есть возможность перезагрузки»

Бизнес-тренер Нелли Шумилова рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как научиться всегда быть в хорошем настроении, чему учить детей и где взять силы в случае проблем.