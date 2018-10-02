Бизнес-тренер Нелли Шумилова: «При любых проблемах у человека всегда есть возможность перезагрузки»
Бизнес-тренер Нелли Шумилова рассказала в проекте «Герои Волги» о том, как научиться всегда быть в хорошем настроении, чему учить детей и где взять силы в случае проблем.
бизнес-тренер Нелли ШумиловаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Бизнес-тренер Нелли Шумилова: «При любых проблемах у человека всегда есть возможность перезагрузки»
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