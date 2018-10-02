«Нижегородский пограничник»: военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях-земляках

2 Окт. 10:00 2018-10-02T18:06:21+03:00

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Пять лет назад ветеранская организация пограничников Нижнего Новгорода официально оформилась в Нижегородскую областную общественную организацию ветеранов «Нижегородский пограничник» и начала осуществлять масштабные проекты в ветеранской работе.

В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM председатель городского отделения НОООВ «Нижегородский пограничник» Владимир Кондрашов рассказал об Аллее пограничной славы в Парке Победы, участии в марше «Бессмертный полк», военно-патриотической работе с молодежью, помощи ветеранам и создании памятника «Пограничникам всех поколений» на площади Сенной.

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