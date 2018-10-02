2018-10-02T18:06:21+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

«Нижегородский пограничник»: военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях-земляках

О деятельности ветеранской организации рассказал председатель ее городского отделения Владимир Кондрашов
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
Поделиться:
председатель городского отделения Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» Владимир Кондрашовпредседатель городского отделения Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» Владимир КондрашовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Пять лет назад ветеранская организация пограничников Нижнего Новгорода официально оформилась в Нижегородскую областную общественную организацию ветеранов «Нижегородский пограничник» и начала осуществлять масштабные проекты в ветеранской работе.

В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM председатель городского отделения НОООВ «Нижегородский пограничник» Владимир Кондрашов рассказал об Аллее пограничной славы в Парке Победы, участии в марше «Бессмертный полк», военно-патриотической работе с молодежью, помощи ветеранам и создании памятника «Пограничникам всех поколений» на площади Сенной.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

«Нижегородский пограничник»: военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях-земляках

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Три человека погибли на дорогах Нижнего Новгорода за сутки
24-летний нижегородец получил ожоги 85% тела во время пожара в Автозаводском районе
Благоустройство сквера им. Героя Грабина планируют завершить к 30 октября
Владимир Панов назначил Елену Лекомцеву гендиректором «Нижегородпассажиравтотранса»
Паромная переправа "Нижний Новгород - Бор" закончила свою работу
Глеб Никитин назначил Тимура Халитова гендиректором «Корпорации развития Нижегородской области»
Прокурор Канавинского района Алексей Петров ушел в отставку
Прокурор Канавинского района Алексей Петров ушел в отставку
Выпускник ННГУ Валерий Фокин оказался в числе потенциальных кандидатов на Нобелевскую премию
В Дзержинске открыли «Управдом-Центр»
Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе в рамках выставки «АРТ Россия 2018»
Карантин по бешенству введен в Кстовском районе до 25 ноября
54-летний павловский курильщик обгорел во время пожара в собственном доме
В Лыскове 19-летний студент избил подростка из-за скейтборда
Уличное освещение в Дзержинске могут передать в концессию