«Нижегородский пограничник»: военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях-земляках
Пять лет назад ветеранская организация пограничников Нижнего Новгорода официально оформилась в Нижегородскую областную общественную организацию ветеранов «Нижегородский пограничник» и начала осуществлять масштабные проекты в ветеранской работе.
В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM председатель городского отделения НОООВ «Нижегородский пограничник» Владимир Кондрашов рассказал об Аллее пограничной славы в Парке Победы, участии в марше «Бессмертный полк», военно-патриотической работе с молодежью, помощи ветеранам и создании памятника «Пограничникам всех поколений» на площади Сенной.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
«Нижегородский пограничник»: военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях-земляках