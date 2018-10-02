Глеб Никитин назначил и.о. министра культуры Нижегородской области Надежду Преподобную

СЕГОДНЯ 21:45 2018-10-02T22:07:00+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил исполняющей обязанности министра культуры Надежду Преподобную. Соответствующее решение было принято во вторник, 2 октября 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, отбор на пост министра культуры проходил в рамках инициированной Глебом Никитиным региональной программы «Команда правительства», стартовавшей в мае 2018 года. В заочном этапе приняли участие 245 человек, до очного этапа удалось добраться 35 претендентам. По результатам защиты программ экспертной комиссией были отобраны 11 человек, из которых в итоге были выбраны пять финалисток: директор Нижегородского цирка Инна Ванькина, заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор музея имени Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохраны ОКН Надежда Препободная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева. С каждой из них Глеб Никитин провел личное собеседование.

- Я благодарю всех участников конкурсного отбора. У каждого из вас есть свои сильные стороны, и выбирать министра культуры было непросто. Путь, который прошли и претенденты на пост, и члены экспертной комиссии, был очень сложным, но интересным. Каждый из нас получил новый опыт, а программа «Команда правительства» показала свою эффективность, - отметил Глеб Никитин.

Кстати, теперь министерство культуры РФ планирует внедрить опыт Нижегородской области в проведении подобного конкурса и в других регионах страны.