На Первом канале выйдет военная драма с участием нижегородского актера

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T18:45:08+03:00

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30-летний нижегородец Алексей Демидов снимается в исторической драме «Жди меня». Новую работу режиссера Стаса Иванова («Ангел или демон», «Любит не любит», «Охота») зрители увидят на Первом канале в 2019 году.

Фронтовая бригада артистов не первый год выступает на передовой. Недавно ее ряды пополнила Шурочка, актриса из тылового театра. Первое же выступление перед бойцами приносит Шурочке успех, причем не только зрительский - в нее с первого взгляда влюбляется полковник Громов. Его внимание вдохновляет Шурочку, однако скоро она встречает молодого разведчика, лейтенанта Кольцова. Девушке предстоит сделать непростой выбор между двумя героями войны - бравым казаком Громовым и ленинградским поэтом Кольцовым.

Последнего как раз играет Алексей Демидов, известный по сериалам «Девочки не сдаются», «Анна-детективъ», «Восьмидесятые» и другим.

- В многосерийном фильме я играю старшего лейтенанта Кольцова, который помимо того, что разведчик, еще и немножечко творческая личность, - поделился с «Комсомольской правдой» актер.

Оказалось, что военная тематика близка Алексею, оттого работа в этом проекте доставляет огромное удовольствие.

- Во-первых, мальчикам с детства нравится играть в стрелялки. А, как известно, мужчина в любом возрасте остается немного мальчишкой. Во-вторых, меня зацепил интересный сюжет. Он, по моему мнению, не банальный. К тому же мне нравится работать с моими партнерами: Артуром Ивановым, Валерией Ланской и другими, - рассказал нижегородец. - Ну и мне близок режиссерский подход Стаса Иванова. Думаю, из этого проекта может выйти что-то интересное.

Добавим, что в продюсерах многосерийного фильма «Жди меня» значатся Рубен Дишдишян, Вазген Хачатрян и Арам Мовсесян – люди, которые вкладывались в создание фильмов «Аритмия», «Землетрясение», «Жги!», а также сериалов «Золотая орда» и «Гостиница “Россия”».

Напомним, в середине октября на новом развлекательном канале выйдет ромком «Фитнес», одну из ролей в котором исполнил Алексей Демидов. Накануне премьеры «Комсомольская правда - Нижний Новгород» записала интервью с артистом.