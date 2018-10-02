Вызвали МЧС и спилили дверь: Силовики несколько часов выгоняли нижегородку с 16 кошками из аварийного дома

СЕГОДНЯ 17:38 2018-10-02T18:48:48+03:00

Силовики несколько часов выгоняли нижегородку с 16 кошками из аварийного дома Фото: Юлия ИСАЕВА

В четырехчасовом скандале участвовали все: приставы, МЧС, полиция, ГБР и даже медики [фото, видео]

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Больше года 54-летняя Наталья Селезенева выживала одна с 16 кошками в полуразрушенном доме на Бору без отопления, воды и соседей. Прошлой весной всех жильцов переселили в новые квартиры, а ее нет.

Эта история тянется с 2011 года. Тогда Наталья купила в ипотеку квартиру в доме на улице Ленина, однако здание уже числилось как аварийное. Она выплатила почти половину суммы, а затем перестала перечислять деньги в банк. В 2015 он забрал у Натальи эту аварийную квартиру за долги и через два года перед расселением продал некоему Иванову, который и получил новое жилье. Вот так нижегородка осталась без хорошей квартиры в старом доме. Идти ей больше никуда.

С тех пор женщина бегает по судам и пытается восстановить справедливость.

2 октября судебные приставы собрались выгнать ее из старого дома и оставить на улице. Теперь нижегородка готова дойти до Верховного суда. «Комсомолка» отправилась на Бор, чтобы лично посмотреть, как пройдет выселение.

«Это полный беспредел»

Наталья и ее друзья были настроены решительно: не пустить приставов в дом и отстоять права на жилье.

- Мы собрались поддержать Наталью. Вы понимаете, у нее квартиру украли! – возмутилась одна из собравшихся около аварийного дома.

Поддержать Наталью пришли друзьяФото: Юлия ИСАЕВА

Пока местные жители высказывали свое недоумение, к дому подъехала Старший судебный пристав Борского РОСП Евгения Седова. Она заявила, что приехала исполнить решение суда – выселить Наталью.

- Должник (Наталья – прим. ред.) в добровольном порядке отказалась выехать из этой квартиры. И сегодня будут применены меры исполнения в виде принудительного выселения. Также хочу сказать, что в апреле 2017 года по решению Борского городского суда было обращено взыскание на данное жилое помещение, так как квартира находилась в залоге у банка. Данная квартира реализована, однако должник не предпринял никаких действий по погашению задолженности, и в 2018 году к нам поступил лист на выселение, - пояснила Седова.

Старший судебный пристав Борского РОСП Евгения СедоваФото: Юлия ИСАЕВА

Столпившиеся вокруг нее люди начали спорить и доказывать, что приставы и администрация не правы: ведь они лишают Наталью единственного жилья. Однако Старший судебный пристав Борского РОСП была непреклонна.

- Вам все уже сказано! Права или не права администрация – решает суд. И на сегодняшний день у нас все документы на выселение есть, - ответила она.

В это время уже подошли судебные приставы. Присутствующих возмутили дубинки и баллончики в их руках.

- Автоматы привезли?! Защитники, тоже мне. Вот сейчас мы вызовем полицию и решим все, а пока вы не имеете право пройти внутрь, - парировали друзья Натальи, выстроившиеся стеной в ряд около подъезда.

Дальше разговор шел на повышенных тонах. Силовики пытались прорваться в дом, но люди их не пускали. В какой-то момент приставы попытались силой протаранить защитников женщины, образовалась давка: кто-то чуть не упал, а одна из пенсионерок буквально полезла в драку, пытаясь ударить приставов клюшкой. Однако попасть мирным путем в дом силовикам так и не удалось.

«Побойтесь Бога! Вам все вернется»

Пока прибывшая полиция общалась с обиженными борчанами, к дому уже подкатила пожарная машина. Правоохранитель отказывался составлять протокол о правонарушении, чему возмутились друзья Натальи.

Вдруг люди услышали грохот.

- Окна! – закричал кто-то из присутствующих. – Смотрите за окнами!

Было поздно. Сотрудники МЧС уже болгаркой спиливали окно, ведущее в квартиру нижегородки. Посыпались искры. Возмущения толпы никого не остановили. После того, как перегородки были открыты, из комнаты донесся голос Натальи.

МЧС спиливали окно, чтобы попасть в квартируФото: Юлия ИСАЕВА

- Позовите, пожалуйста, полицейского. Будем составлять протокол о незаконном проникновении в мою квартиру, - спокойно сказала она.

Сотрудник полиции быстро подошел к женщине, и они начали заполнять бумаги. К этому времени к дому уже подтягивались прохожие, люди из соседних домов и группа быстрого реагирования.

Дверь в квартиру была заперта. Там тоже стояли защитники Натальи, пытавшиеся вразумить приставов.

- Где МЧС? – громко крикнул один из силовиков.

И здесь заискрило. «Болгарка» тут же прошлась по петлям железной двери.

Силовики несколько часов выгоняли нижегородку с 16 кошками из аварийного домаФото: Юлия ИСАЕВА

- На каком основании вы врываетесь в квартиру, если на данный момент полицейский составляет протокол? Мы ждем прокуратуру, пока она не проведет проверку, вы не имеете права сюда входить! Эта квартира принадлежит Наталье, - огрызнулся мужчина, показавшийся внутри комнаты.

Он перекрыл дорогу силовикам, пытаясь объяснить им, что они не правы.

- Тут храм через дорогу, побойтесь Бога! Все вам вернется, - со слезами на глазах сказала подруга Натальи.

Подошедшая подмога в виде судебных приставов начала силой толкать людей, чтобы попасть в квартиру. Когда они оказались там, женщина поняла, что попала в ловушку.

«Я проиграла битву, но не войну»

- Наталья, либо вы сами добровольно сейчас соберете вещи, либо мы их описываем, - громко сказала Евгения Седова.

Вокруг стоял шум и гам, кто-то ругался с силовиками, кто-то кричал из-за толкотни, кто-то пытался выйти оттуда. Творился настоящий хаос. Наталья сдалась.

- Выйдете, я соберу свои вещи. Соберу то, что мне необходимо в первую очередь, остальное можете оставить себе, итак всего меня лишили. Я проиграла только битву, а не войну, - на эмоциях ответила она приставам.

Достав большие пакеты, измученная нижегородка начала складывать туда свои вещи. Под ногами у присутствующих бегали котята, которые жили все это время с Натальей.

Наталья начала собирать вещи после угроз приставовФото: Юлия ИСАЕВА

- Конечно же, я заберу их с собой! Мы друг друга не бросаем, - добавила она.

Силовики несколько часов выгоняли нижегородку с 16 кошками из аварийного домаФото: Юлия ИСАЕВА

К месту событий уже подъехали грузчики, чтобы достать через окно диван и шкаф. У подъезда оказалась скорая помощь – у Натальи подскочило давление.

Примерно через час от маленькой комнатушки, в которой почти полтора года ютилась женщина, не осталось ничего: ненужный хлам остался валяться на полу, вещи были вынесены, окна разломаны, дверь тоже.

Наталья проживает в полуразваленном доме уже полтора годаФото: Юлия ИСАЕВА

«Они еще больше разожгли огонь»

Когда Наталья уже вытащила все пакеты с вещами на улицу, она призналась, что оставить все, как есть, не собирается.

- Я дойду до Верховного суда, если надо. Они не понимают, что еще больше разожгли во мне огонь. Я добьюсь справедливости, - крикнула женщина на пороге старого полуразвалившегося дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/671394" frameborder="0"></iframe> Силовики несколько часов выгоняли нижегородку с 16 кошками из аварийного дома.Юлия ИСАЕВА

После этого она вынесла на руках котят, села в машину и отправилась к знакомой, которая согласилась на время ее приютить.