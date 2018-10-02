Нижегородец снялся в сериале от создателей «Кухни» и «Отеля Элеон»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-02T18:48:48+03:00

Алексей Демидов признается, что с детства он на "ты" со спортом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда» узнала, как актер относится к толстушкам и почему не смотрит фильмы со своим участием

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В середине октября зрители увидят первую серию нового комедийного сериала «Фитнес» (от продюсеров «Кухни» и «Отеля Элеон»). Помимо обладательницы титула «Мисс Нижний Новгород» Татьяны Храмовой в нем снялся коренной нижегородец Алексей Демидов («Девочки не сдаются», «Обнимая небо», «Лондонград»). Накануне премьеры «Комсомольская правда - Нижний Новгород» пообщалась с актером и узнала, как он относится к толстушкам, почему не готов пробежать марафон и не имеет привычки смотреть фильмы со своим участием.

zaikasonya Алексей Демидов с коллегами по сериалу "Фитнес" Софьей Зайка и Борисом Дергачевым

- Алексей, вы играете жениха главной героини. Что можете рассказать о своем герое? Вы с ним на одной волне?

- Слава богу, нет. Это хороший оптимистичный товарищ с определенными взглядами на жизнь. Думаю, многие зрители при просмотре «Фитнеса» узнают в нем парня из соседского двора.

- Тогда почему «слава богу, нет»?

- Я придерживаюсь каких-то других вещей, мыслей и принципов. Знаете, всегда наступает момент, когда мальчик становится мужчиной. А мой герой, мне кажется, еще мальчик. У него детство играет в одном месте. И я рад, что мне тридцать лет, и я это осознаю. Значит, идет какой-то внутренний рост.

zaikasonya Демидов сыграл жениха пышной работницы фитнес-клуба

- Во время съемок режиссер всерьез взялся за свою физическую форму. А как у вас обстоят дела со спортом? Марафон пробежите?

- Думаю, нет. Не то что бы я пробовал. Мне кажется, это достаточно сложно. Но я периодически хожу в фитнес-зал и бегу десять километров в определенном ритме. А марафон… Это сколько? Сорок два километра? Если подготовиться, то пробегу, наверное. В принципе со спортом у меня с детства хорошие отношения. Бабушка отдала на занятия по настольному теннису, и я дошел до того, что стал кандидатом в мастера спорта! Но в какой-то момент понял, что не хочу этим заниматься. Мне всегда нравились единоборства, но мама говорила: «Сына, не надо! Зачем? Есть же рисование» (смеется).

- На съемочной площадке не тренировались?

- Я смотрел на своих коллег, когда они занимались, и думал: «Какие ж вы хорошие, какие молодцы! Но сам отжиматься не буду, потому что вспотею, и придется делать перегрим, перекостюм. После работы обязательно позанимаюсь».

- Ради любимой приходилось идти на жертвы? Худеть или толстеть?

zaikasonya @alexeydemidof, я так рада , что именно ты -Лёха !! #королевафитнеса

- Толстеть, слава богу, не приходилось. Был момент, когда любимая посмотрела на меня и вдруг сказала: «Леш, а щечки-то вот они». И она знает, что я в принципе сам переживаю. Но бывает, занимаешься каким-то делами и просто перестаешь это замечать. Я подошел к зеркалу и понял: черт возьми! И да, начал худеть. Благо мне в принципе это легко дается. Я легко набираю и сбрасываю вес.

- А как относитесь к полным девушкам? Вообще участие в этом проекте как-то поменяло отношение к толстякам и заядлым любителям ЗОЖ?

- Значит так. Я люблю стройных девушек, а девушками с пышными формами просто любуюсь. Но у меня есть друг, который любит исключительно полных девушек. И он не понимает, как мне могут нравиться только худенькие. А я в свою очередь не разделяю его пристрастий. Ну хорошо. Значит, у нас не будет с ним соперничества.

Изменилось ли представление? Можно быть стройным человеком и иметь при этом нехорошую внутреннюю позицию. Я знаю точно, что полные люди очень добрые, и они меня этим подкупают. А еще они обаятельные. При этом я побаиваюсь девочек, которые усиленно занимаются фитнесом, например, тягают тяжести (смеется).

- Премьера состоится 15 октября на телеканале «Супер». Любопытно посмотреть, что получилось? Или проект закончился, пусть зрители смотрят?

- Скорее второе.

- Но вы видели хотя бы одну серию?

- Нет. Я в принципе не особо смотрю проекты, в которых участвую. А если и смотрю, то скорее на партнеров. Как-то так. Мне кажется, человек не может оценивать себя объективно. Не знаю, какой должен быть уровень спокойного отношения к себе, чтобы объективно себя оценивать. Пусть люди смотрят. Они лучшие критики.

zaikasonya В сериале вместе с нижегородцем снялась обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" Татьяна Храмова

- Даже отзывы о себе не читаете?

- Не часто, но бывает. Есть дела поважнее.

- По-вашему, как зрители примут «Фитнес»?

- Думаю, хорошо. Это мотивирующий сериал. Особенно для тех, кто хочет что-то поменять во внешности или в жизни в целом. Зрители могут почерпнуть в нем что-то для себя и потом, возможно, напишут актерам: «Спасибо большое! Смотрите, какой у меня бицепс!» или «Смотрите, какой я была раньше и как выгляжу сейчас». Проект комедийный, но вместе с тем в хорошем смысле поучающий.