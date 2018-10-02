2018-10-02T15:07:22+03:00
Общество

Крик души нижегородских волонтеров: "В душе остается неприятный осадок"

Волонтеры обратились к нижегородцам, которые собираются убегать из дома
Юлия ДАНЧЕНКО
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Крик души нижегородских волонтеров. Фото: ПСО "Волонтер"Крик души нижегородских волонтеров. Фото: ПСО "Волонтер"
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В этом году небывалый наплыв потерявшихся людей. И каждый раз нижегородские волонтеры бросают все свои дела, семьи и детей и бегут клеить объявления, опрашивать население, проверять близлежащие дома, подвалы и колодцы, обзванивают больницы. На это уходит не только время, но и деньги тех, кто за свой счет печатает объявления и ездит по городу или области. И конечно, все они всегда счастливы услышать долгожданные слова: «Найден, жив!». Но слишком часто в этом году время и деньги отзывчивых нижегородцев тратятся впустую.

Впустую, это когда взрослые люди уходят из дома, не желая жить вместе с родственниками, и не сообщают им об этом, не выходят на связь. А в это время десятки волонтеров и добровольцев бегают по городу, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, которую и искать-то не нужно.

После очередного такого пустого поиска, нервы волонтеров не выдержали. И на странице ПСО «Волонтер НН» появился очень эмоциональный пост.

- Хочется сказать тем, кто намеренно покидает свой дом и не хочет общаться с родственникам: если вы уже совершеннолетний гражданин, то имеете полное право жить отдельно, но пожалуйста, поставьте своих родственников в известность, что вы живы и здоровы! А если на ориентировке нашего отряда вы увидели себя — придите, пожалуйста, в ближайший отдел полиции и напишите письменное заявление о том, чтобы вас не искали. Поверьте, насильно возвращать домой вас никто не станет, а адрес, указанный в заявлении, не будет передан вашим родственникам! – говорится в сообщении.

Написала его Анастасия Саечникова после поисков 36-летней Полушиной Марины Юрьевны. Заявка о пропаже женщины поступила к волонтерам 24 сентября. Как оказалось, пропала она 15 сентября, но родственники пытались искать ее самостоятельно или надеялись, что женщина вернется сама.

- По полученным данным был начат информационный поиск, - написала Анастасия. - Спустя сутки поступила информация, что похожую девушку видели на вокзале в городе Семенов. Со слов свидетеля, девушка ушла из дома намерено и возвращаться не хочет, но подтверждения о том, что это именно Марина, у нас не было. Напечатали ориентировки, расклеили их по самым посещаемым местам Семенова, оповестили ЛП отдела полиции на транспорте, проверили места, где видели похожую девушку. Результат появился 2 октября: Марина найдена, жива!

По словам Анастасии Саечниковой, девушку нашли сотрудники Линейного пункта полиции станции «Семенов» Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте. Также подтвердилась информация, что возвращаться домой она не хочет.

Получается, что все силы волонтеров были напрасны.

А ведь в это же время идет поиск пропавших детей: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной, для которого не хватает людей.

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