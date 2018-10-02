Организатору нижегородского собачьего концлагеря грозит до трех лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-02T14:27:00+03:00

На территории заброшенной нефтебазы в ноябре 2016 года были найдены 170 трупов собак

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Чудовищная история собачьего концлагеря, обнаруженного на территории заброшенной нефтебазы в ноябре 2016 года, сегодня получила продолжение. После долгих проверок прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении его организатора – 46-летнего Алексея Ляхманова.

Напомним, собачий концлагерь был обнаружен зоозащитниками в полуразвалившемся доме на улице Левинка. Он был создан скандально известной компанией «ЭБС», специализировавшейся на отлове и эвтаназии бездомных животных. В морозильных камерах этой компании были обнаружены трупы 170 собак и одной обезьяны. Еще 22 собаки зоозащитникам удалось найти живыми. Правда, все они были в чудовищно истощенном состоянии. Семь из них вскоре тоже умерли, а вот 15 бездомышей удалось пристроить в добрые руки.

В этом полуразрушенном доме были найдены трупы 170 собак.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Вот доведут проверку до конца, тогда будет предметный разговор. А пока… К нам попадали только больные собаки, - отмахивался тогда от журналистов сам Алексей Ляхманов. - Какие препараты применялись для их эвтаназии – сказать не могу, я не врач. Этими делами занимался ветеринар.

И вот, наконец, спустя два года проверка по этому делу завершена, и дело передано мировому судье Московского района.

- Прокуратурой Нижегородской области утверждено обвинительное заключение по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель и совершенное из корыстных побуждений», - сообщает пресс-служба Нижегородской областной прокуратуры. - Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет тюрьмы.

Сам Алексей Ляхманов в 2016 году только отмахивался от журналистов.Фото: Александра КЛИМЕНТЬЕВА

Сам Алексей Ляхманов в 2016 году только отмахивался от журналистов.Фото: Александра КЛИМЕНТЬЕВА

По версии следствия, мужчина поместил на станцию временного содержания животных в Московском районе 22 собаки. За ними он не стал ни ухаживать, ни кормить их. В ходе осмотра помещения сотрудниками правоохранительных органов эти собаки были найдены в состоянии истощения и обезвоживания.

- Всем выжившим собакам были поставлены диагнозы: мышечная дистрофия, кахексия (паталогическое истощение), рахит и атрофия всех мышечных групп, вызванные неправильным содержанием животных, - говорится в сообщении прокуратуры.